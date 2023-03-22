Юрий Бородавко: «Соперничество между лыжниками и биатлонистами – правильная идея. Это дает дополнительную мотивацию и тем, и другим»

высказался об участии биатлонистов в лыжных гонках.

Накануне Екатерина Носкова и Елизавета Каплина выступили в коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км.

«Лыжи и биатлон – родственные виды спорта. Соперничество между лыжниками и биатлонистами – правильная идея.

Это дает дополнительную мотивацию и лыжникам, и биатлонистам. Они повышают свой функциональный уровень благодаря таким мероприятиям.

В старые-добрые советские времена биатлонисты очень часто соревновались в лыжных гонках и надо сказать, что Владимир Драчев был победителем лыжного марафона.

Это уже все было, и сейчас мы возвращаемся к этой прекрасной традиции. Это только помогает нашим лыжам и биатлону», – сказал Бородавко.

Вяльбе о выступлении Носковой и Каплиной: «Мне они по движениям не нравились. Проигрыш в полторы минуты на 10 километрах – это много»