Елена Вяльбе: «Ничего против биатлонистов никогда не имела и не имею. Просто не так хорошо знаю спортсменов»

Теги сборная России жен лыжные гонки чемпионат России ФЛГР Елена Вяльбе Екатерина Носкова (Мошкова) Лыжи

Елена Вяльбе прокомментировала серебро биатлонистки Екатерины Носковой на ЧР по лыжам.

Сегодня Носкова в паре с Аленой Перевозчиковой финишировали вторыми в командном спринте.

– Носкова – молодец! Видно было, что она еще не очень понимает такую тактику. У нас редко на первом этапе отрываются. Она сделала задел.

– Для вас неожиданно было, что она стала второй?

– Это спринтерская дистанция, несмотря на то что 1700 метров. Думаю, что и для них это было неожиданно. Я рада. На самом деле, ничего против биатлонистов никогда не имела и не имею. Просто не так хорошо знаю спортсменов.

– Говорят, что этот формат гонки им подходит, потому что между этапами ты отдыхаешь. В биатлоне же есть перерывы на стрельбу.

– Да, понимаю. Но все равно это нечто другое. Они же так долго не стоят на стрельбище.

– Вы вчера сказали, что движения биатлонисток не понравились. Носкова сказала, что эти слова ее раззадорили.

– Супер! Я даже рада. Я же не специалист. Думала, что если они соревнуются без винтовки, значит, должна быть какая-то легкость. Я эту легкость не увидела. Может, давно не соревновались. Это тоже важно. Накануне продышалась, сейчас по-другому. Реально первые два своих круга она летела. Конечно, устала. Это было видно. Но здесь очень тяжелый круг. Это все отмечают, – сказала глава ФЛГР.

Вяльбе о выступлении Носковой и Каплиной: «Мне они по движениям не нравились. Проигрыш в полторы минуты на 10 километрах – это много»

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3 комментария

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Karina_chka
Ответ Евгений Яшугин
Екатерина молодчина! Пусть это будет началом активных взаимных стартов лыжников и биатлонистов!
А зачем нужны такие старты? Честно, не понимаю
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Дмитрий Громов
Командный спринт оч хорошо для биатлонистов подходит. Почти как биатлонный спринт, только чуть меньше бежишь и отдыхаешь по 3-4 минуты.
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Евгений Яшугин
Екатерина молодчина! Пусть это будет началом активных взаимных стартов лыжников и биатлонистов!
+4
0
+4
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