Екатерина Носкова: «Вчерашние слова Вяльбе меня немного смотивировали. Сегодня я была максимально собрана и заряжена»

Теги сборная России жен лыжные гонки чемпионат России ФЛГР Елена Вяльбе Екатерина Носкова (Мошкова) Алена Перевозчикова Биатлон

Биатлонистка Екатерина Носкова рассказала, что ей было обидно после слов Елены Вяльбе.

Накануне Носкова заняла 21-е место в коньковой «разделке» на 10 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Глава ФЛГР заявила, что проигрыш биатлонистки слишком большой.

Сегодня Носкова в паре с Аленой Перевозчиквой финишировали вторыми в командном спринте.

«Это ее (Вяльбе) мнение. Конечно, было немного обидно. Наверное, ее слова вчерашние меня немного смотивировали сегодня. И вообще, в целом мой вчерашний результат – это не то, на что я рассчитывала. Сегодня я была максимально собрана, заряжена и показала то, на что я способна», – сказала Носкова.

Спортсменка ответила на вопрос, самый ли это яркий для нее успех в сезоне. 

«Однозначно, да. Это лыжные гонки, специфичный вид для нас. Вчера я выполнила мастера спорта по лыжным гонкам, а сегодня мы с Аленой взяли медаль на чемпионате России. На следующем чемпионате России спринт будет коньковый, так что думаю поучаствовать.

Эмоции самые положительные! Мы не были фаворитами, на нас никто не ставил. Даже, я думаю, не рассматривали, что мы можем за что-то бороться. Но когда мы пробежали квалификацию, кто-то нам сказал: «Вы однозначно будете бороться сегодня за медали».

Конечно, фаворитом была Тюменская область, они это доказали. Но мы взяли серебро, я счастлива, довольна и не могу даже описать то, что испытываю. От того, что результат был неожиданным для всех, от этого он еще более сладок», – добавила биатлонистка.

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5 комментариев

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Одинокий путник
Чепуха.Медаль сделала Перевозчикова(бывают у Алёны изредка пиковые забеги).Саму же Носкову Пантрина уделала как бог черепаху.Носкова правда свалила всё на то, что универсал Пантрина якобы спринтер,а проиграть спринтеру трамвайную остановку вроде бы и не стыдно.
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варвара
А, вот чего нашим биатлонисткам не хватало. Пусть после гонок Гу всех собирает и звонит Вяльбе, узнать ее мнение о каждой и в сл гонке все в призах будут. Дрожи КМ!
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Погладь быка
Екатерина Носкова: «Вчерашние слова Вяльбе меня немного смотивировали. Я еще больше стремилась показать, что российские лыжницы на таком же низком уровне как и российские биатлонистки".
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Евгений Соболев
Не сборная а Вяльбе..
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Матвей Суицидин
Да уж. Результат, конечно, просто невероятный. Можно только поздравить девочек. Лыжная сборная России получила мощный щелчок по носу.
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