Екатерина Носкова: «Вчерашние слова Вяльбе меня немного смотивировали. Сегодня я была максимально собрана и заряжена»

Биатлонистка Екатерина Носкова рассказала, что ей было обидно после слов .

Накануне Носкова заняла 21-е место в коньковой «разделке» на 10 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Глава ФЛГР заявила, что проигрыш биатлонистки слишком большой.

Сегодня Носкова в паре с Аленой Перевозчиквой финишировали вторыми в командном спринте.

«Это ее (Вяльбе) мнение. Конечно, было немного обидно. Наверное, ее слова вчерашние меня немного смотивировали сегодня. И вообще, в целом мой вчерашний результат – это не то, на что я рассчитывала. Сегодня я была максимально собрана, заряжена и показала то, на что я способна», – сказала Носкова.

Спортсменка ответила на вопрос, самый ли это яркий для нее успех в сезоне.

«Однозначно, да. Это лыжные гонки, специфичный вид для нас. Вчера я выполнила мастера спорта по лыжным гонкам, а сегодня мы с Аленой взяли медаль на чемпионате России. На следующем чемпионате России спринт будет коньковый, так что думаю поучаствовать.

Эмоции самые положительные! Мы не были фаворитами, на нас никто не ставил. Даже, я думаю, не рассматривали, что мы можем за что-то бороться. Но когда мы пробежали квалификацию, кто-то нам сказал: «Вы однозначно будете бороться сегодня за медали».

Конечно, фаворитом была Тюменская область, они это доказали. Но мы взяли серебро, я счастлива, довольна и не могу даже описать то, что испытываю. От того, что результат был неожиданным для всех, от этого он еще более сладок», – добавила биатлонистка.