Екатерина Носкова: «Думаю, я отстояла честь биатлонистов сегодня. Биатлон, мы крутые ребята!»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Елизавета Пантрина (Бекишева) Алена Перевозчикова Биатлон

Биатлонистка Екатерина Носкова поделилась эмоциями после серебра на ЧР по лыжам.

Носкова в паре с Аленой Перевозчиквой финишировали вторыми в командном спринте.

«Было очень классно, мне понравилось. После вчерашней гонки я была недовольна результатом, я понимала, что это не то, на что мы способны. Я сегодня прям со старта была заряжена – и у нас все сложилось, это супер. Конечно, жаль, что не удалось поближе зарубиться с Елизаветой Пантриной, но она спринтреша, надо отдать ей должное. Ну а с остальными девчонками мы смотрелись достойно.

Хочу поблагодарить всех, кто за нас болеет, смотрим, верит в нас. Спасибо всем, кто нам здесь помогал. Лыжи сегодня хорошо, неплохо, работали, но на последнем круге было уже тяжело – все растаяло, приходилось терпеть сквозь зубы.

Думаю, я отстояла честь биатлонистов сегодня. Биатлон, мы крутые ребята! У нас все будет классно. Елизавета Павловна (Каплина) в дороге, рулит в Ханты. Лизик, я тебя люблю – в следующий раз с тобой побежим», – сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».

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3 комментария

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Александр Корнейчук
Екатерина Великая!
0
-1
-1
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Рав. Зильберман
Вяльбе сгорит
+2
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Афанасия
Катя, молодчина! Очень порадовали с Алёной!
+7
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