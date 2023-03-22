Екатерина Носкова: «Думаю, я отстояла честь биатлонистов сегодня. Биатлон, мы крутые ребята!»

Биатлонистка Екатерина Носкова поделилась эмоциями после серебра на ЧР по лыжам.

Носкова в паре с Аленой Перевозчиквой финишировали вторыми в командном спринте.

«Было очень классно, мне понравилось. После вчерашней гонки я была недовольна результатом, я понимала, что это не то, на что мы способны. Я сегодня прям со старта была заряжена – и у нас все сложилось, это супер. Конечно, жаль, что не удалось поближе зарубиться с , но она спринтреша, надо отдать ей должное. Ну а с остальными девчонками мы смотрелись достойно.

Хочу поблагодарить всех, кто за нас болеет, смотрим, верит в нас. Спасибо всем, кто нам здесь помогал. Лыжи сегодня хорошо, неплохо, работали, но на последнем круге было уже тяжело – все растаяло, приходилось терпеть сквозь зубы.

Думаю, я отстояла честь биатлонистов сегодня. Биатлон, мы крутые ребята! У нас все будет классно. Елизавета Павловна ( ) в дороге, рулит в Ханты. Лизик, я тебя люблю – в следующий раз с тобой побежим», – сказала Носкова в эфире «Матч ТВ».