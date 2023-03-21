Вяльбе о выступлении Носковой и Каплиной: «Мне они по движениям не нравились. Проигрыш в полторы минуты на 10 километрах – это много»
Елена Вяльбе оценила выступление биатлонисток на лыжном чемпионате России.
Екатерина Носкова и Елизавета Каплина приняли участие в коньковой гонке с раздельного старта на 10 км.
Носкова заняла 21-е место с отставанием в 1 минуту и 35,6 секунд от победительницы (Екатерины Смирновой), Каплина – 33-е место с отставанием 2.13,7.
– Как вам выступление биатлонисток?
– Да ничего я про них не скажу. Мне они по движениям не нравились. А так, их тренеры пускай сами с ними разбираются.
– Все‑таки достаточно высокие места заняли они?
– С учетом того, что сегодня не стартовали лидеры сборной России, проигрыш в полторы минуты на десяти километрах – это много.
Если они являются лидерами у себя в биатлонной команде, это многовато, это мое личное мнение. Сегодня реально было тяжелое скольжение, может, на них это тоже отразилось, – сказала Вяльбе.
результат девчат? Из 89 оказаться 21 и 33
для биатлонисток неплохой результат.
Биатлон и лыжные гонки совершенно разные виды.