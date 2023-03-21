Вяльбе о выступлении Носковой и Каплиной: «Мне они по движениям не нравились. Проигрыш в полторы минуты на 10 километрах – это много»

Теги сборная России жен лыжные гонки чемпионат России Елена Вяльбе Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Лыжи

Елена Вяльбе оценила выступление биатлонисток на лыжном чемпионате России.

Екатерина Носкова и Елизавета Каплина приняли участие в коньковой гонке с раздельного старта на 10 км.

Носкова заняла 21-е место с отставанием в 1 минуту и 35,6 секунд от победительницы (Екатерины Смирновой), Каплина – 33-е место с отставанием 2.13,7. 

– Как вам выступление биатлонисток?

– Да ничего я про них не скажу. Мне они по движениям не нравились. А так, их тренеры пускай сами с ними разбираются.

– Все‑таки достаточно высокие места заняли они?

– С учетом того, что сегодня не стартовали лидеры сборной России, проигрыш в полторы минуты на десяти километрах – это много.

Если они являются лидерами у себя в биатлонной команде, это многовато, это мое личное мнение. Сегодня реально было тяжелое скольжение, может, на них это тоже отразилось, – сказала Вяльбе. 

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Мельников
Зачем так принижать спортсменок. Естественно у биатлонистов техника передвижения другая, из-за винтовок. Стартовали Лиза с Катей уже по разбитой трассе. И какое бы место заняли лучшие лыжницы в биатлоной гонке, думаю даже в тридцатку не заехали. Хамский комментарий Вяльбе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Бурова
А почему Вяльбе так пренебрежительно оценила
результат девчат? Из 89 оказаться 21 и 33
для биатлонисток неплохой результат.
Биатлон и лыжные гонки совершенно разные виды.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Погладь быка
Я не понял, Вяльбе такой специалист, что ждала чуда от российских черепашек? Техники Алимбековой от российских дровосеков ждала?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасия
Ответ тоторо
он не поэтому не отправил - смысла не видел
Так и я про то. Какой смысл? Все уставшие уже, впереди свой чемпионат. Призовые места все равно не занять, зато потом авторитетного мнения полную панамку напихают.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Axel5
Не понравился ее комментарий, как будто огрызнулась
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
притвиц
Жесткая оценка Елены Валерьевны , хотя места в третьем и четвертом десятке это не так уж и плохо, для биатлонистов , лично мне эта затея сразу не понравилась, не понимаю для чего это нужно было делать.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TBFTT
Ясен хрен много, но и уровень этих биатлон сток конец 10-ки кубкаIBU
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
Ответ Афанасия
Девочкам и так несладко пришлось. Пробежали не так хорошо, как планировали. Столько внимания к ним приковано. Ещё и таким комментарием припечатали. Понимаю Каминского, который своих парней туда не отправил.
он не поэтому не отправил - смысла не видел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
а между тем Носкова у нас показала первый ход в последних гонках биатлона,ну как бы по скорости такая же как Ира, вот и делайте выводы какие скорости бы Ирина и Катя на км показывали бы. А то всякие Гондерии говорят, что Ирка как Нойнер бегает
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасия
Девочкам и так несладко пришлось. Пробежали не так хорошо, как планировали. Столько внимания к ним приковано. Ещё и таким комментарием припечатали. Понимаю Каминского, который своих парней туда не отправил.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Котов
какой-то быдловый тон прослеживается последний год у "лучшего тренера"
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий