Юлия Ступак: «Носкова – молодец. Было много людей, которые говорили: «Зачем они вообще пришли?»

поделилась мнением о выступлении биатлонистки Екатерины Носковой на ЧР по лыжам.

Сегодня Ступак стала третьей в командном спринте, Носкова завоевала серебро.

– Что думаете о биатлонистке Носковой, удивила вас?

– На самом деле она молодец. Было много людей, которые говорили: «Зачем они вообще пришли?» Мне же, наоборот, нравится такая тема, очень много внимания сфокусировано на этом комплексе. Неважно, от чего внимание – от того, что мы тут бегаем, или от того, что к нам присоединяются биатлонисты. Главное, что есть движуха, интерес.

Девчонки огромные молодцы, что не побоялись какого-то хейта со стороны. В результате у человека из другого вида спорта есть медаль.

– Вы когда-нибудь в своей карьере проигрывали биатлонисткам на официальных стартах?

– Это было на фестивале «Блинк». Мы бежали, там было много топовых биатлонистов из разных стран: Италии, Норвегии. Они шевелятся – дай бог каждому. То есть это прямо очень хороший уровень.

– Сегодня для биатлонисток была более подходящая гонка: пробежали круг, восстановили дыхание.

– Да, но тут надо понимать, что не Катя сделала всю гонку, это все делится пополам. Первый этап тоже получился качественным, удалось зацепиться, навязать борьбу. Из этого исходит результат команды.

– То есть Носковой надо продолжать в лыжах?

– Уже не знаю, пусть сам человек решает.

– А самой не хочется попробовать себя в биатлоне?

– Я люблю стрелять. Меня это умиротворяет. Я достаточно хорошо стреляю. Но нет. Это немного не мое. Не мое вообще, – сказала лыжница.