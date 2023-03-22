Елизавета Пантрина: «На последнем круге я пошла с самого старта и до самого финиша работала – и получился такой колоссальный отрыв»

и прокомментировали победу в командном спринте на ЧР.

«Мы выходили за победой сегодня опять. Сегодня уже были увереннее на 100%, чем на «Чемпионских высотах». Тактика была сразу выходить вперед, ни на кого не обращать внимания. Но с первого круга в этот раз немного экономилась, так как круг очень длинный, более дистанционный. После вчерашней гонки состояние не такое свежее, тяжеловато было мне сегодня», – сказала Смирнова в эфире «Матч ТВ».

«Я думала, что Носкова может бороться, потому что на коротких ускорениях, когда мы были в Сочи и делали вместе тренировки, они были сильны. Катя меня даже обыгрывала на коротких ускорениях. Мы с ней боролись, натягивали, чтобы отставание получить. Но на последнем круге я пошла с самого старта и до самого финиша работала – и получился такой колоссальный отрыв. Мне говорили: иди спокойней, и я уже макушку последнего подъема шла уже не на максимум», – добавила Пантрина.