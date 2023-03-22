Александр Большунов: «Все начало сезона мы очень загружались мыслью, что будем жить без международных соревнований. Но когда пошли старты один за другим, эти мысли ушли»

Лыжник Александр Большунов подвел итоги сезона без международных соревнований.

– В начале этого сезона вас просто измучили вопросами об отсутствии международных стартов. По итогу получилось так, что российские соревнования ничем не хуже выдались?

– На самом деле да. Все начало сезона мы очень сильно загружались той мыслью, что будем жить без международных соревнований. Очень переживали. Но когда начался спортивный год, когда побежали, пошли старты один за другим, то все эти мысли ушли.

Да, был чемпионат мира. Да, жалко. Но он проходил где-то там, а мы соревновались между собой в России. И сезон получился, честно говоря, очень плодотворным – и по результатам, и по соревнованиям. Теперь могу сказать с уверенностью: даже прикольно получилось!

– Создалось ощущение, что вы немного лукавили, когда говорили, что не следите за международными стартами. Потому что здесь, в Тюмени, произнесли фразу, что могли бы с Сергеем Устюговым бороться за первые два места на Кубке мира. Значит, сравнивали все же?

– Нет, не сравнивал. И правда не смотрю, реально не смотрю. Просто понимаю по нашей скорости и по самочувствию. Потому что и сейчас в хорошем состоянии, я тоже. Да, к некоторым стартам не очень хорошо подошел по самочувствию, но даже в такой ситуации борюсь с ребятами.

Я понимаю по скоростям, что на этапах Кубка мира, на чемпионате мира мы с Серегой можем просто «уезжать», ха-ха! Разыгрывать первое и второе места – это 100%, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.