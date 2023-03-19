Александр Большунов: «Мы с Устюговым понимаем, что без проблем можем занимать первое-второе место на Кубке мира»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов считает, что мог бы занимать первые места на Кубке мира.

– Международных стартов не хватает, сейчас в Тюмени такие дистанции...

– В начале сезона международных стартов не хватало. Хотелось все же выступать на Кубке мира. Но когда начался Кубок России, все эти мысли ушли. Бегаем сейчас здесь и не смотрим Кубок мира, потому что у нас тут интересные зарубы. Сейчас с Сергеем Устюговым понимаем, что так же можем занимать первое-второе место на Кубке мира без проблем с таким результатом.

– На чемпионате мира вы сказали, что все лыжники бегут на расслабоне. Нельзя же сказать, что на чемпионате России такой расслабон?

– Да нет, здесь так не получится. С Сергеем до финиша зарубались, и ребята между собой тоже. Каждый бежит, можно сказать, на пределе своих возможностей, показывая максимальные результаты, – сказал лыжник.

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26 комментариев

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Сергей Риде
Ответ imaxim
На классике так-то и Устюгов раздавал в том числе. Не надо делать из Устюгова мальчика для битья, он очень готов и его очень сложно победить
Я из Устюгова и не делаю мальчика для битья, но и не надо думать, что Большунову кто-то добавляет тонус. Большунов всегда отрабатывает на полную катушку, даже если у него отрыв в 200 метров. Его основная задача, быть готовым к выступлениям на международке. Саня даже приходя в командниках не в призах, всегда отрабатывает свой этап на 100%.
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Сергей Рыжов
Ответ User Samsung
О допинг-контроле не забудьте
норвегам напомни об этом
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Сергей Рыжов
Ответ Великий Алонсо
Красавчик Клэбо как всегда ставил бы на место Большунова, Саня бы только нюни распускал после того как в очередной раз проиграл бы ему 😊
походу и тебя поставили на место
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ivan 07
Смешон.
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imaxim
Ответ User Samsung
Как в России проверяют на допинг всем известно
Ещё раз, их ФИС проверяет. Не Русада
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User Samsung
Ответ imaxim
Он на этом ЧР есть и оба в пуле ФИС, держу в курсе
Как в России проверяют на допинг всем известно
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Hardy
факт
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Йенс Мустерманн
В нынешней форме вечно второй отлетел бы на ЧМ от Крюгера в скиатлоне как минимум. Какое ему 1 место?
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Iuasamotu
Всё не могут забыть про Кубок мира, так хороши внутрироссийские чемпионаты мира
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Ковид 07.10.52
Сейчас с Сергеем Устюговым понимаем, что так же можем занимать первое-второе место на Кубке мира без проблем с таким результатом....
Зайчишка во хмелю...Сомневаюсь, что именно без проблем занимали бы 1-2 места...., судя по прошлогодним результатам...
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Valery24
Очень хочется все же увидеть на ГС дуэт Большунов/Устюгов в команднике. Убегающий на первом этапе Большунов и Устюгов с острым финишем-это было бы прекрасно.
Про эстафету с Червоткиным,Большуновым,Устюговым вообще и говорить нечего
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imaxim
Ответ Сергей Риде
Что Большунов, что Непряева, относятся к лыжному спорту профессионально. Устюгов и Степанова, для их тонуса, не играют никакой роли. Если бы сегодня Большунов был в форме, то высокую скорость предложил, уже на классике. Устюгов бы начал падать, гораздо раньше.
На классике так-то и Устюгов раздавал в том числе. Не надо делать из Устюгова мальчика для битья, он очень готов и его очень сложно победить
+7
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+7
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Сергей Риде
Ответ expertmer2020
Саша, ты хороший спортсмен - но уже всех утомил.
Тебя это не всех.
+2
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Сергей Риде
Ответ ProLL
Для Большунова огромный плюс, что Устюгов заставляет его выкладываться на полную, держит в тонусе. Если нам позволят вернуться, Саша будет в порядке сразу же, вообще не сомневаюсь. А вот Непряевой очень тяжко будет, уровень конкуренции в России гораздо ниже и я не думаю, что она легко сможет переключиться на более высокие скорости.
Что Большунов, что Непряева, относятся к лыжному спорту профессионально. Устюгов и Степанова, для их тонуса, не играют никакой роли. Если бы сегодня Большунов был в форме, то высокую скорость предложил, уже на классике. Устюгов бы начал падать, гораздо раньше.
0
-7
-7
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expertmer2020
Саша, ты хороший спортсмен - но уже всех утомил.
+5
-5
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Светка
Ответ Великий Алонсо
Красавчик Клэбо как всегда ставил бы на место Большунова, Саня бы только нюни распускал после того как в очередной раз проиграл бы ему 😊
а пока, готовясь ставить на место Большунова, "красавчик Клэбо" проигрывает все дистанционки своим сокомандникам 🤣
+16
-2
+14
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Великий Алонсо
Красавчик Клэбо как всегда ставил бы на место Большунова, Саня бы только нюни распускал после того как в очередной раз проиграл бы ему 😊
+7
-12
-5
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Ольга Линде
Ответ User Samsung
О допинг-контроле не забудьте
Норвежцам про это напомнить не забудьте
+8
-1
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MrGreen73
Ответ imaxim
Согласен. Оба могут обыгрывать норвежцев. И хочется, все же хочется увидеть их в тимспринте вместе на главном старте. Хоть бы допустили на следующий год, тогда будет все нормально я думаю
Это да. 5 раз могли выступить вместе в КС, но по разным причинам наш командник мечты так и не состоялся, увы.
+2
-1
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imaxim
Ответ User Samsung
О допинг-контроле не забудьте
Он на этом ЧР есть и оба в пуле ФИС, держу в курсе
+11
-3
+8
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Великий Алонсо
Ахаха. Особенно Устюгов 😂.
+3
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User Samsung
Ответ imaxim
Согласен. Оба могут обыгрывать норвежцев. И хочется, все же хочется увидеть их в тимспринте вместе на главном старте. Хоть бы допустили на следующий год, тогда будет все нормально я думаю
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
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ProLL
Для Большунова огромный плюс, что Устюгов заставляет его выкладываться на полную, держит в тонусе. Если нам позволят вернуться, Саша будет в порядке сразу же, вообще не сомневаюсь. А вот Непряевой очень тяжко будет, уровень конкуренции в России гораздо ниже и я не думаю, что она легко сможет переключиться на более высокие скорости.
+7
-1
+6
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Ольга Линде
Вот да! Полностью поддерживаю такую точку зрения. Сегодня оба, и Серега, и Саныч, были прекрасны. И за бронзу какая горячая схватка вышла. И по дистанции не было ни одного отрезка, где было бы скучно, в отличие от ЧМ и КМ.
+10
-2
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imaxim
Согласен. Оба могут обыгрывать норвежцев. И хочется, все же хочется увидеть их в тимспринте вместе на главном старте. Хоть бы допустили на следующий год, тогда будет все нормально я думаю
+16
0
+16
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