Маркус Крамер: «Надеюсь, что российские спортсмены смогут выйти на старт на Олимпиаде-2026. Уверен, они покажут хорошие результаты»

Теги Кубок мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Олимпиада-2026 Маркус Крамер Лыжи

Экс-тренер российских лыжников Маркус Крамер надеется, что Россия выступит на ОИ-2026.

– Какое настроение сейчас преобладает среди спортсменов и тренеров на Кубке мира – ждут возвращения русских или нет?

– Многие спортсмены надеются, что российские атлеты смогут скоро вернуться, но есть и много тех, кто не хочет видеть русских на Кубке мира.

Я надеюсь, что эта специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) закончится как можно быстрее, и тогда россиянам будет гораздо проще вернуться на Кубок мира.

– Маркус, как вы думаете, сборная России выступит на Олимпиаде в Милане? Вам бы этого хотелось?

– Конечно! Я надеюсь, что российские спортсмены смогут выйти на старт в Милане. Уверен, что они покажут хорошие результаты, – заявил Крамер.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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5 комментариев

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Геннадий Томилин
Ответ Алексей Новосибирск
Вот ты наглосакский петушок,голубой гребешок. Пригрелся. Дают же вам свинтить из России. Нет,вы продолжаете набрасывать на вентилятор. Ну ничо, сметает вас потихоньку ветер перемен. Только ветер с другой стороны, а не с той, о чем такие как ты орали при меченом.
Оглянись вокруг себя
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рашит мухаметшин
Почему -то немцы с ним не работают.
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Алексей Новосибирск
Ответ Iuasamotu
Российские спортсмены и граждане - заложники политики власти и с ней ассоциируются. Поэтому многие и не хотят видеть российских спортсменов на международных стартах, даже в нейтральном статусе
Вот ты наглосакский петушок,голубой гребешок. Пригрелся. Дают же вам свинтить из России. Нет,вы продолжаете набрасывать на вентилятор. Ну ничо, сметает вас потихоньку ветер перемен. Только ветер с другой стороны, а не с той, о чем такие как ты орали при меченом.
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+3
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Iuasamotu
Российские спортсмены и граждане - заложники политики власти и с ней ассоциируются. Поэтому многие и не хотят видеть российских спортсменов на международных стартах, даже в нейтральном статусе
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Olga.t
Маркус нам друг, но истина дороже)
В том смысле, что шансы призрачны и от спортсменов практически ничего не зависит.
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