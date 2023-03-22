Маркус Крамер: «Надеюсь, что российские спортсмены смогут выйти на старт на Олимпиаде-2026. Уверен, они покажут хорошие результаты»

Экс-тренер российских лыжников Маркус Крамер надеется, что Россия выступит на ОИ-2026.

– Какое настроение сейчас преобладает среди спортсменов и тренеров на Кубке мира – ждут возвращения русских или нет?

– Многие спортсмены надеются, что российские атлеты смогут скоро вернуться, но есть и много тех, кто не хочет видеть русских на Кубке мира.

Я надеюсь, что эта специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) закончится как можно быстрее, и тогда россиянам будет гораздо проще вернуться на Кубок мира.

– Маркус, как вы думаете, сборная России выступит на Олимпиаде в Милане? Вам бы этого хотелось?

– Конечно! Я надеюсь, что российские спортсмены смогут выйти на старт в Милане. Уверен, что они покажут хорошие результаты, – заявил Крамер.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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