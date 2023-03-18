Сергей Устюгов: «Две победы в спринтах подряд? В России совершенно по-другому тактически бегают, на Кубке мира такое не прокатывает»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Устюгов Матч ТВ Маркус Крамер Лыжи

Сергей Устюгов высказался о победе в классическом спринте на лыжном чемпионате России. 

«Мысли были – бежать как можно лучше, на что готов, на то и пробегу. Сегодня сбегал пролог, первую часть начал потихоньку, во вторую добавил, на финише не включался полностью и был удивлен, что на финише там уступил 0,70. Понял, что состояние у меня хорошее, можно будет побороться за призы. Так получилось, что выиграл.

Лыжи сработали на ура, особенно в финале, спасибо сервису – сегодня очень тяжелая погода.

В финале по ситуации реагировал. Сбежал? Я назад не смотрел, думал, что на спуске подъедут ко мне. Да и потом думал, что съедят, но, видимо, того запаса хватило. В принципе, я доволен, первая победа есть, завтра еще труднее будет в скиатлоне. Надеюсь завтра неплохо выступить.

Две победы в спринтах подряд? Да это уже уровень России, здесь совершенно по-другому бегают. По-другому тактически. На Кубке мира такое не прокатывает, а тут у меня прокатило уже в какой раз.

Хочу сконцентрироваться на индивидуальных гонках, потому что это тот старт, к которому я готовился весь подготовительный период. Для меня он имеет значение. Вчера я проснулся и понял, что меня охватил мандраж, был маленько напряжен.

Продолжать в следующем сезоне? Вот узнаю, будет ли у меня работа в будущем. Если не будет, вариантов не останется, то придется бегать. Лыжи я люблю, от лыж я никуда не уйду, все равно буду кататься. Но на уровне тренеров сборной России, как они тренируются, как пашут ребята – я скажу честно, я не готов так работать.

Маркусу Крамеру большое спасибо. Не знаю, смотрит ли он сейчас трансляцию. Дорогие болельщики, напишите ему в социальных сетях, что он красавчик. Думаю, что он будет первым, кто мне сейчас позвонит», – сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ». 

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19 комментариев

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imaxim
Ответ alexisarguello
Причем тут Мельниченко? Устюгов упал на тренировке перед ЧМ и не смог полноценно выступать. В Пекине он сам провалил спринт, к которому готовился. Нужно же понимать, что он не один в команде и есть много других сильных ребят.
Упал он на контрольной тренировке между ним и Спицовым за последнее место на 15. Когда надо было снимать Мельниченко и ставить обоих.

Устюгов в Пекин приехал вторым номером сборной. И спринт он не провалил, а в 0.85 от финала остался, где был способен за медали бороться, судя по второму месту в квале. В тактике ошибся, а форма была. Поэтому его место в эстафете не должно было подвергаться сомнениям, а они такой цирк устроили, что аж Устюгов эту медаль за своей не считает
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Геннадий Томилин
Ответ petr
у щеглота острая диарея.
Не буди лихо
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Leo Bonart
Ответ petr
у щеглота острая диарея.
...переходящая в хроническую
+2
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alexisarguello
Ответ imaxim
Самые огромные претензии у меня к ЧМ-21. Бесконечные отборы, когда надо было просто снять Мельниченко с 15, привели к тому, что Устюгов получил травму и не помог команде ни в ТС, ни в эстафете. В Пекине его тоже надо было ставить в ТС по уму, но формально он отбор туда проиграл, поэтому там у меня претензий нет. Ну и вся эта атмосфера вокруг него, что мол поставим, так и быть, но будешь должным (думаю ясно про что), неприятна
Причем тут Мельниченко? Устюгов упал на тренировке перед ЧМ и не смог полноценно выступать. В Пекине он сам провалил спринт, к которому готовился. Нужно же понимать, что он не один в команде и есть много других сильных ребят.
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radio_weiss
На спортс не попало самое интересное. Цитирую:

- У вас две победы подряд на классическом спринте. Помните, когда в последний раз выигрывали так?
- Дааа это же уровень России (с пренебрежением к ценности своих побед), здесь бегают по-другому. Тут бегут тактически, я выходил сзади, и когда разбирают лидеров, я вставал сзади и смотрел, какая лыжня освобождается. На Кубке Мира это не прокатывает, а тут сделал во второй, в третий, четвертый, пятый раз. Я думаю, соперники теперь скажут "ага, больше так делать не будем".
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imaxim
Ответ alexisarguello
А где его прокатывали? Я что-то не заметил, чтобы его зажимали где-то на международных турнирах.
Самые огромные претензии у меня к ЧМ-21. Бесконечные отборы, когда надо было просто снять Мельниченко с 15, привели к тому, что Устюгов получил травму и не помог команде ни в ТС, ни в эстафете. В Пекине его тоже надо было ставить в ТС по уму, но формально он отбор туда проиграл, поэтому там у меня претензий нет. Ну и вся эта атмосфера вокруг него, что мол поставим, так и быть, но будешь должным (думаю ясно про что), неприятна
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SkierNSK
Устюгов так незаметно обошёл в рейтинге ФЛГР за этот сезон Мальцева😅
А если о серьёзных достижениях, то это 9-ое личное золото ЧР у Устюгова. У Вылегжанина- 10(я неправильно посчитал в прошлый раз), у Большунова- 8.
+3
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alexisarguello
Ответ imaxim
Я считаю, что Устюгову преступно рано уходить) да и в принципе по нему сейчас видно, что он хочет бегать, но очевидно не на внутренних стартах, он не хочет напрягаться только ради них (отсюда слова про пахать). Поэтому, я думаю он и размышляет. Очень нужен допуск на КМ следующего сезона, во-первых. Во-вторых, надо отстать от него и дать готовиться по планам Крамера, потому что не надо чинить то, что и так работает. Ну и оговорить какие-то условия игры, потому что конечно надоели ситуации, что Устюгова прокатывают мимо гонок, к которым он готов. Лось, спасибо тебе за гонку, это были великолепно!
А где его прокатывали? Я что-то не заметил, чтобы его зажимали где-то на международных турнирах.
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alexisarguello
Серёга посидел в глубине, заскучал, маленько притопил - и все отвалились. Со стороны выглядело очень легко. Даже Терентий ничего не смог поделать. Устюгор походу в звенящей форме подошел. Учитывая, что Большуня не в лучших кондициях, Серёга может и в дистанционных гонках всё забрать.
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Guillermo
Слушать это интервью было очень смешно. "Да это же чемпионат России, тут можно просто перввм идти.." ))
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Guillermo
Ответ SkierNSK
Устюгов в финале на 7 секунд был быстрее лучшего времени в квале, и на 6 секунд лучшего времени в забегах, пройдя всю дорогу первым. Это не про тактику, он просто был сильнее всех сегодня.
Он сказал, что в квале пешком полтрассы шёл, экономился
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Александр Скворцов
Хороший человек Серёга Устюгов! Просто хороший человек!
+4
-2
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Genry
Так я им и пишу Серёга об этом , там другой уровень , тут не надо выкладываться на полную , итак пенсия хорошая обеспечена , сидят жиркуют спортсмены , в Европе совсем другой подход , там никто не будет номер отбывать , с самого начало и до конца будут , пахать и пахать , ну даже если удастся,убежать от группы , то от Клебо наврятли он дотерпит , а в финишем спурте ему равных нет
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-6
-6
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Светка
Надеюсь Сергей работу не получит пока, и еще побегает и наведет шороху, где бы не бегали, на КМ или в России))
Очень трудно расставаться с любимыми спортсменами, особенно когда получается так выигрывать!!!
Спасибо, Сергей, за эмоции!
+8
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+7
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SkierNSK
Устюгов в финале на 7 секунд был быстрее лучшего времени в квале, и на 6 секунд лучшего времени в забегах, пройдя всю дорогу первым. Это не про тактику, он просто был сильнее всех сегодня.
+16
-2
+14
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Neo97
Сергей, с победой!
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ОлесяОлеська
Сильный и талантливый наш Лосик. Здорово что он есть у нас в лыжах. О завершении карьеры пусть и не мечтает, ещё много побед впереди, хотим видеть его как можно дольше.
С Победой наш любимый позитивный Серёга.
+10
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petr
у щеглота острая диарея.
+8
-5
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imaxim
Я считаю, что Устюгову преступно рано уходить) да и в принципе по нему сейчас видно, что он хочет бегать, но очевидно не на внутренних стартах, он не хочет напрягаться только ради них (отсюда слова про пахать). Поэтому, я думаю он и размышляет. Очень нужен допуск на КМ следующего сезона, во-первых. Во-вторых, надо отстать от него и дать готовиться по планам Крамера, потому что не надо чинить то, что и так работает. Ну и оговорить какие-то условия игры, потому что конечно надоели ситуации, что Устюгова прокатывают мимо гонок, к которым он готов.

Лось, спасибо тебе за гонку, это были великолепно!
+16
-2
+14
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