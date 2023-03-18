Сергей Устюгов: «Две победы в спринтах подряд? В России совершенно по-другому тактически бегают, на Кубке мира такое не прокатывает»

высказался о победе в классическом спринте на лыжном чемпионате России.

«Мысли были – бежать как можно лучше, на что готов, на то и пробегу. Сегодня сбегал пролог, первую часть начал потихоньку, во вторую добавил, на финише не включался полностью и был удивлен, что на финише там уступил 0,70. Понял, что состояние у меня хорошее, можно будет побороться за призы. Так получилось, что выиграл.

Лыжи сработали на ура, особенно в финале, спасибо сервису – сегодня очень тяжелая погода.

В финале по ситуации реагировал. Сбежал? Я назад не смотрел, думал, что на спуске подъедут ко мне. Да и потом думал, что съедят, но, видимо, того запаса хватило. В принципе, я доволен, первая победа есть, завтра еще труднее будет в скиатлоне. Надеюсь завтра неплохо выступить.

Две победы в спринтах подряд? Да это уже уровень России, здесь совершенно по-другому бегают. По-другому тактически. На Кубке мира такое не прокатывает, а тут у меня прокатило уже в какой раз.

Хочу сконцентрироваться на индивидуальных гонках, потому что это тот старт, к которому я готовился весь подготовительный период. Для меня он имеет значение. Вчера я проснулся и понял, что меня охватил мандраж, был маленько напряжен.

Продолжать в следующем сезоне? Вот узнаю, будет ли у меня работа в будущем. Если не будет, вариантов не останется, то придется бегать. Лыжи я люблю, от лыж я никуда не уйду, все равно буду кататься. Но на уровне тренеров сборной России, как они тренируются, как пашут ребята – я скажу честно, я не готов так работать.

большое спасибо. Не знаю, смотрит ли он сейчас трансляцию. Дорогие болельщики, напишите ему в социальных сетях, что он красавчик. Думаю, что он будет первым, кто мне сейчас позвонит», – сказал Устюгов в эфире « ».