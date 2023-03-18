Сергей Устюгов: «Две победы в спринтах подряд? В России совершенно по-другому тактически бегают, на Кубке мира такое не прокатывает»
Сергей Устюгов высказался о победе в классическом спринте на лыжном чемпионате России.
«Мысли были – бежать как можно лучше, на что готов, на то и пробегу. Сегодня сбегал пролог, первую часть начал потихоньку, во вторую добавил, на финише не включался полностью и был удивлен, что на финише там уступил 0,70. Понял, что состояние у меня хорошее, можно будет побороться за призы. Так получилось, что выиграл.
Лыжи сработали на ура, особенно в финале, спасибо сервису – сегодня очень тяжелая погода.
В финале по ситуации реагировал. Сбежал? Я назад не смотрел, думал, что на спуске подъедут ко мне. Да и потом думал, что съедят, но, видимо, того запаса хватило. В принципе, я доволен, первая победа есть, завтра еще труднее будет в скиатлоне. Надеюсь завтра неплохо выступить.
Две победы в спринтах подряд? Да это уже уровень России, здесь совершенно по-другому бегают. По-другому тактически. На Кубке мира такое не прокатывает, а тут у меня прокатило уже в какой раз.
Хочу сконцентрироваться на индивидуальных гонках, потому что это тот старт, к которому я готовился весь подготовительный период. Для меня он имеет значение. Вчера я проснулся и понял, что меня охватил мандраж, был маленько напряжен.
Продолжать в следующем сезоне? Вот узнаю, будет ли у меня работа в будущем. Если не будет, вариантов не останется, то придется бегать. Лыжи я люблю, от лыж я никуда не уйду, все равно буду кататься. Но на уровне тренеров сборной России, как они тренируются, как пашут ребята – я скажу честно, я не готов так работать.
Маркусу Крамеру большое спасибо. Не знаю, смотрит ли он сейчас трансляцию. Дорогие болельщики, напишите ему в социальных сетях, что он красавчик. Думаю, что он будет первым, кто мне сейчас позвонит», – сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
Устюгов в Пекин приехал вторым номером сборной. И спринт он не провалил, а в 0.85 от финала остался, где был способен за медали бороться, судя по второму месту в квале. В тактике ошибся, а форма была. Поэтому его место в эстафете не должно было подвергаться сомнениям, а они такой цирк устроили, что аж Устюгов эту медаль за своей не считает
- У вас две победы подряд на классическом спринте. Помните, когда в последний раз выигрывали так?
- Дааа это же уровень России (с пренебрежением к ценности своих побед), здесь бегают по-другому. Тут бегут тактически, я выходил сзади, и когда разбирают лидеров, я вставал сзади и смотрел, какая лыжня освобождается. На Кубке Мира это не прокатывает, а тут сделал во второй, в третий, четвертый, пятый раз. Я думаю, соперники теперь скажут "ага, больше так делать не будем".
А если о серьёзных достижениях, то это 9-ое личное золото ЧР у Устюгова. У Вылегжанина- 10(я неправильно посчитал в прошлый раз), у Большунова- 8.
Очень трудно расставаться с любимыми спортсменами, особенно когда получается так выигрывать!!!
Спасибо, Сергей, за эмоции!
С Победой наш любимый позитивный Серёга.
Лось, спасибо тебе за гонку, это были великолепно!