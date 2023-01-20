Терентьев о столкновении Большунова и Устюгова: «Лучше обходиться без такого. Посмотрите, как бегает Клэбо – часто он падает или ломает палки? Наверное, один раз на 30 гонок»

Российский лыжник Александр Терентьев высказался о столкновении Александра Большунова и Сергея Устюгова в спринте на этапе Кубка России.

– Самая запоминающаяся гонка в текущем сезоне?

– Скорее, не гонка, а весь этап в Красногорске. Там я действительно почувствовал, что возвращаюсь в своё привычное состояние.

– За вашей спиной происходили события с участием Большунова и Устюгова, о которых говорили больше, чем о ваших победах.

– Действительно, мои победы никто и не заметил. Но это шоу, которое всегда привлекает к себе больше внимания, чем чистый спорт. Ну выиграл я и выиграл, а там такое творилось. Лично у меня никакой обиды на такой перекос внимания не было.

– Как вообще относитесь к их противостоянию?

– Если бы все обошлось без падений, ушибов, крови – все было бы нормально. Но с такими подрезаниями, которые привели к травмам, это уже нездоровая борьба. Лучше обходиться без такого.

У меня ничего подобного не было ни на взрослом, ни на юниорском уровне. Конечно, случались падения, после которых эмоции бурлили, но всё было в пределах разумного.

Посмотрите на то, как бегает Йоханнес Клэбо – часто он падает или ломает палки? Наверное, один раз на 30 гонок или даже реже.

Он просто видит всю гонку и строит свой бег так, чтобы иметь возможность без помех обогнать других и самому постараться не помешать, – сказал Терентьев.

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова