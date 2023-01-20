Терентьев о столкновении Большунова и Устюгова: «Лучше обходиться без такого. Посмотрите, как бегает Клэбо – часто он падает или ломает палки? Наверное, один раз на 30 гонок»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Сергей Устюгов Йоханнес Клэбо Александр Большунов Александр Терентьев Лыжи

Российский лыжник Александр Терентьев высказался о столкновении Александра Большунова и Сергея Устюгова в спринте на этапе Кубка России. 

– Самая запоминающаяся гонка в текущем сезоне?

– Скорее, не гонка, а весь этап в Красногорске. Там я действительно почувствовал, что возвращаюсь в своё привычное состояние.

– За вашей спиной происходили события с участием Большунова и Устюгова, о которых говорили больше, чем о ваших победах.

– Действительно, мои победы никто и не заметил. Но это шоу, которое всегда привлекает к себе больше внимания, чем чистый спорт. Ну выиграл я и выиграл, а там такое творилось. Лично у меня никакой обиды на такой перекос внимания не было.

– Как вообще относитесь к их противостоянию?

– Если бы все обошлось без падений, ушибов, крови – все было бы нормально. Но с такими подрезаниями, которые привели к травмам, это уже нездоровая борьба. Лучше обходиться без такого.

У меня ничего подобного не было ни на взрослом, ни на юниорском уровне. Конечно, случались падения, после которых эмоции бурлили, но всё было в пределах разумного.

Посмотрите на то, как бегает Йоханнес Клэбо – часто он падает или ломает палки? Наверное, один раз на 30 гонок или даже реже.

Он просто видит всю гонку и строит свой бег так, чтобы иметь возможность без помех обогнать других и самому постараться не помешать, – сказал Терентьев. 

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова

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2 комментария

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Сергей Орлов
Ну хоть один умный лыжник в стране есть.
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vicing Charlsson
Просто у Клебо IQ намного выше.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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