Елизавета Каплина: «Я постаралась отработать гонку, но темп у девчонок очень мощный, удержаться за ними – это надо постараться»

Биатлонистка Елизавета Каплина поделилась впечатлениями от лыжного чемпионата России.

Каплина финишировала 33-й в коньковой «разделке» на 10 км с отставанием 2.13,7.

«Дома лучше в биатлоне, однозначно. Я постаралась отработать гонку, конечно, темп у девчонок очень мощный, удержаться за ними – это надо постараться.

Но я, в принципе, довольна гонкой, мое состояние далеко не лучшее. Я доехала, я отработала так, как почти планировала. Начала более медленно, поспокойнее, потом добавляла – ну, как по мне это было.

В финиш отработать последний подъем удалось хорошо. Оценка себе? Три с минусом», – сказала Каплина в эфире «Матч ТВ».