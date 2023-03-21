Елизавета Каплина: «Я постаралась отработать гонку, но темп у девчонок очень мощный, удержаться за ними – это надо постараться»

Теги сборная России жен лыжные гонки чемпионат России Елизавета Каплина Лыжи

Биатлонистка Елизавета Каплина поделилась впечатлениями от лыжного чемпионата России. 

Каплина финишировала 33-й в коньковой «разделке» на 10 км с отставанием 2.13,7.

«Дома лучше в биатлоне, однозначно. Я постаралась отработать гонку, конечно, темп у девчонок очень мощный, удержаться за ними – это надо постараться.

Но я, в принципе, довольна гонкой, мое состояние далеко не лучшее. Я доехала, я отработала так, как почти планировала. Начала более медленно, поспокойнее, потом добавляла – ну, как по мне это было.

В финиш отработать последний подъем удалось хорошо. Оценка себе? Три с минусом», – сказала Каплина в эфире «Матч ТВ». 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mysik-sl
Ответ тоторо
лучше б в сочи поехали готовится к ЧР, только выхолащивают себя этими гонками с лыжницами
Вам, конечно, виднее.
Использовали данный старт как подводящий к основному ЧР по биатлону. Если бежали - значит тренеры согласовали и дали добро на это.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
притвиц
Один только вопрос и к спортсменкам и тренерам , зачем в середине сезона стартовать в лыжных гонках, какая цель , неужели что бы только понять, что в лыжных гонках нечего делать этим биатлонисткам, понимаю если бы Наталья Шевченко решила бы тряхнуть былым, там мог хоть результат нормальным быть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тоторо
лучше б в сочи поехали готовится к ЧР, только выхолащивают себя этими гонками с лыжницами
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий