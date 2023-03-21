Екатерина Носкова: «Тяжеловато было, особенно на последнем круге. На нем прям силы покинули, ничего не могла поделать»

Биатлонистка Екатерина Носкова поделилась впечатлениями от лыжного чемпионата России.

Носкова стала 21-й в коньковой «разделке» на 10 км с отставанием 1.35,6.

«Сегодня была довольно разбитая трасса, скольжение стало похуже. Ожидала я, конечно, другого. Поэтому тяжеловато было, особенно на последнем круге.

На нем прям силы покинули, ничего не могла поделать, но собралась на последнюю часть круга, отработала, что было сил. Поставлю себе три с плюсом», – сказала Носкова в эфире « ».