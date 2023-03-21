Жена Большунова: «Конечно, Александр переживает из-за отсутствия международных стартов, но с нами ему все дается легче. Он вообще все забывает»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Анна Большунова (Жеребятьева) Спорт-Экспресс Лыжи

Жена Большунова рассказала, что он переживает из-за отсутствия международных стартов.

Александр Большунов женат на экс-лыжнице Анне Большуновой (Жеребятьевой). В августе 2022 года у них родилась дочь Ева. 

– Саша переживает, что международного сезона нет?

– Конечно, переживает. Это совсем другое. Но с нами ему все равно легче все дается.

– Вы – терапия для него, да?

– Да. Он вообще все забывает. Когда в начале зимы гонки были каждую неделю, он все равно к нам приезжал. Даже на эти два дня между этапами. Говорит, что вообще не может.

– Если говорить про минусы этого сезона, то это, наверное, повышенное внимание к Саше. В Европе у него все равно больше свободного времени. Согласны?

– Мы привыкли. Я ему всегда говорю: «Вот, ты опять сейчас к болельщикам уйдешь». Он отвечает: «Лучше уж так, чем если бы этого внимания не было».

– Юрий Викторович Бородавко говорит, что из-за этого он подхватывает болезни.

– Да. Даже в Малиновке мы жили отдельно и на машине приехали, но все равно что-то все подхватили. Этого не избежать.

– Всем показалось, что этой зимой он другой: открытый, улыбающийся.

– Да, есть такое. Конечно, дети меняют. Я не верила раньше. Но сейчас прямо вижу. Он весь такой с ней мягкий.

– Не слишком ли мягкий? Ему же нужна спортивная злость на стартах.

– Нет. Где надо, он жесткий. С этим нормально все, – сказала Большунова.

Большунов о рождении дочери: «Отцовство меня изменило. Уже и мыслишь по-другому, приоритеты иные. Реально жизнь меняется и переворачивается»

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1 комментарий

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Александра Стенмарк
Да, это , действительно, так. Это сразу все заметили. Очень позитивные изменения. Вот только у жены Большунова есть имя, и написать Анна или Аня было бы приятней и для чтения, и для слуха. Здоровья и семейного благополучия семейству Большуновых, а Саше новых побед, и над соперниками, и над собой !
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