Юрий Бородавко: «Нужно было доплачивать за номер или кого-то селить вместе. Большунов и Жеребятьева были в отношениях – предложил им. Оба потом выступили хорошо»

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко рассказал, как относится к романтическим отношениям в его тренировочной группе.

«Молодые тренеры смотрят на это негативно. Типа любовная пара больше внимания тратит друг на друга, а не на тренировки. Но я взглянул с другой стороны. Будет только хуже для всех, если начать мешать. Именно тогда они начнут тратить время на побеги друг к другу, беспокоить соседей.

Я видел, как трепетно относился к Ане, а она отвечала ему симпатией. А тут еще случай! На сборах нам нужно было либо дополнительно платить за номер, либо кого-то селить вместе. А поскольку они были в серьезных отношениях, я взял на себя ответственность предложить это им. Оба потом выступили хорошо. С тех пор вопрос был снят с повестки.

Теперь Александр Терентьев и попросили пойти по этому же пути. Что делать? Они молодые люди, жизнь есть жизнь. Главное, что все серьезно», – сказал Бородавко.

«Удивляюсь себе: из тирана превратился в мягкого человека». Интервью с лучшим лыжным тренером мира – Юрием Бородавко