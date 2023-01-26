Александр Большунов: «Дочка родилась, тут волей-неволей помягче будешь. Нельзя быть всегда жестким»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам рассказал о семье.

– Насколько важна для вас была поддержка семьи после отстранения российских спортсменов от международных соревнований?

– Семья очень помогла, особенно рождение Евы. Мне удалось переключиться. Безусловно, семья для меня на первом месте, на вершине пирамиды, а спортивный мир и все, что с ним связано, немного уходят на второй план.

Я стараюсь как можно больше времени проводить с семьей, практически после каждого этапа Кубка России улетаю к ним. На сбор в Сочи взял Аню с Евой. Я уже готов с дочкой на лыжах кататься. Ну а что такого – санки на полозьях есть же, просто привязал к себе – и все. Хотел сделать это уже в Сыктывкаре, но там морозы сильные были, пришлось жену и дочку дома оставить.

С семьей мне оказалось проще пережить ситуацию с нашим отстранением, чем я себе представлял. Нет смысла больше тратить нервы на подобные вещи. У нас есть дочка, которая растет, каждый день узнает что-то новое, каждый день чему-то учится. И когда ты имеешь возможность видеть это, быть рядом – это совершенно другие эмоции! Ты сам радуешься даже больше, чем она, смеешься вместе с ней. Я не могу это описать.

– Вы стали более мягким человеком с рождением ребенка?

– Конечно. Дочка же родилась, тут волей-неволей помягче будешь. Просто нельзя быть всегда жестким.

– Но вы же не собираетесь останавливаться? Сына тоже хотите?

– Не буду загадывать. Как будет – так и будет, – отметил Большунов.