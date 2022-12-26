Большунов о рождении дочери: «Отцовство меня изменило. Уже и мыслишь по-другому, приоритеты иные. Реально жизнь меняется и переворачивается»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал о том, как изменилась его жизнь после рождения дочери.

— После Пекина к тебе еще больше повысилось внимание. Насколько легко с этим справляться?

— Я готов к общению. Просто иногда бывает, что не получается. Сейчас еще появилась дочка — при первой же возможности стараешься уделять внимание ей. Когда даже на один день заезжаешь домой, хочется больше времени с семьей провести, чем тратить его на интервью или что-то другое. Но нужно все успевать.

— Отцовство тебя изменило, получается?

— Конечно, сто процентов. Уже и мыслишь по-другому, приоритеты иные. Реально жизнь меняется и переворачивается.

— В те дни, когда приезжаешь домой, какие у тебя обязанности как у папы?

— Мне их много не достается. Хотя и понянчиться могу, подгузник поменять, переодеть бодики. Ночью я вроде тоже хочу помогать, но, когда приезжаю, не слышу, когда Аня встает кормить. Вроде бы хочешь что-то сделать, но как-то они это все тихо умудряются... Под утро если слышу, то встаю. На самом деле это сложно, особенно в первые месяцы. Ребенок требует постоянного внимания. Ты день и ночь находишься с ним.

— Лыжную секцию для дочери уже подбираешь?

— Зачем ей подбирать, когда есть я? На санках пока катаемся с горки. Всему свое время. От ребенка зависит, что ему нравится. Поэтому не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что станет лыжницей или еще кем-то, – сказал Большунов.