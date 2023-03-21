Александр Большунов: «Гонка далась тяжело, но даже не из-за самочувствия, а сегодня скольжение с каждым кругом ухудшалось»

высказался о победе в коньковой «разделке» на чемпионате России.

«Гонка далась тяжело, но даже не из-за самочувствия, а сегодня скольжение с каждым кругом ухудшалось. Если сравнивать первый и третий круг, то в два раза хуже стали лыжи работать и это прям очень сильно сказалось. Ребята прибавляли, а я боролся с лыжами.

Нужно было потеплее брать лыжи, а мы взяли сегодня среднюю пару по температуре.

В принципе, выиграл – это очень хорошо. Присутствие дочери прибавляет сил. Даже когда начинаю проигрывать, то понимаю, что Ева смотрит и надо выигрывать, других вариантов нет, придется потерпеть», – сказал Большунов в эфире « ».