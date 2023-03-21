Елизавета Пантрина: «Выходила сегодня на старт, чтобы бороться за лучший результат, но то, что Непряева не бежала – я на это никак не отреагировала»

высказалась о 3-м месте в коньковой «разделке» на чемпионате России по лыжным гонкам.

«Сегодня тяжелая гонка для меня была. Вели, говорили, что проигрываю Кате Смирновой. Но они все сзади меня были, у меня был номер самый ближний. Конечно, им говорили, как они идут. В общем, сегодня получилось так. Не знаю, пока могу сказать, что я сегодня не довольна. Было тяжело.

Я знала, что сегодня (Степанова) не бежит, а про Наташу ( ) перед гонкой сказали. Конечно, я выходила сегодня на старт, чтобы бороться за лучший результат, но то, что Наташа не бежала – я на это никак не отреагировала», – сказала Пантрина в эфире « ».