Алина Пеклецова: «Сегодня не думала, что форма позволит так хорошо пробежать. Пока это главный результат в карьере»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Матч ТВ Алина Пеклецова Лыжи

Алина Пеклецова оценила выступление в коньковой «разделке» на чемпионате России (2-е место). 

«Я, если честно, сама до сих пор не могу в это поверить, что смогла так пробежать. Я пока сама не понимаю, что произошло.

Месяц назад в феврале мы здесь же бежали такую же дистанцию 10 км на молодежном первенстве, я тогда заняла первое место. Но сегодня не думала, что форма позволит так хорошо пробежать. Это пока главный результат в карьере? Ну да, конечно.

У меня сегодня была такая группа поддержки! Я из города Вологда, и сегодня, наверное, половина Вологды включила «Матч ТВ» и все за меня болели.

Рассчитывала на эту гонку и настраивалась на нее. На 30 км наш возраст не допускают еще, а на командные гонки у нас нет команды – я одна представляю свой регион», – сказала Пеклецова в эфире «Матч ТВ». 

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7 комментариев

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Anouck
Ответ Booligan
Грешным делом подумал, что ВОЛ это Волгоград, ну думаю, даёт девчуля. Потом оказалось, что Вологда. Первый раз вижу этот флаг на соревонованиях, а речь о северном регионе, где множество трасс и все условия для лыж, как так-то?
Ну, лыжники уровня сборной у нас и до этого были. Даже если сейчас взять и собрать всех тех, кто разбрелся по другим регионам - неплохая команда выйдет. Те же Мекрюкова и Спицов с Чекалевой, они отсюда, просто некоторые представляют или представляли другие регионы. Это в общем-то нормально.
С учётом того, как и в каком ключе в свое время в местных СМИ обсуждалась целесообразность отправки на юниорские старты парня, который учился со мной в одной школе - ничего плохого в этом не вижу. Не те места они им в 15 лет заняли, видите ли...
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Booligan
Грешным делом подумал, что ВОЛ это Волгоград, ну думаю, даёт девчуля. Потом оказалось, что Вологда. Первый раз вижу этот флаг на соревонованиях, а речь о северном регионе, где множество трасс и все условия для лыж, как так-то?
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Сергей Жарковский
Замечательный результат,так держать! Новых больших побед!
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NoSfer
Ответ Адвокака Тульский
Алина в 17 лет умеет 10км бегать среди взрослых, а некоторые 22-летние любители транслировать свой поток сознания через интернет, только недавно освоили эту дистанцию
Превозносить одного спортсмена, необоснованно принижая при этом другого - это удел глупых людей...
+3
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+2
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Адвокака Тульский
Алина в 17 лет умеет 10км бегать среди взрослых, а некоторые 22-летние любители транслировать свой поток сознания через интернет, только недавно освоили эту дистанцию
+1
-2
-1
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Додик Аксель
Алина, ты одна очень достойно представляешь свой регион. В разделке была очень убедительна и пусть это будет началом твоей успешной спортивной карьеры. Удачи !
+4
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+4
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Eldrik Slim
Запомню эту гонку и я теперь ее фанат!☺️🥳
Суперюниорка!🏆
+5
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+5
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