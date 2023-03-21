Алина Пеклецова: «Сегодня не думала, что форма позволит так хорошо пробежать. Пока это главный результат в карьере»

Алина Пеклецова оценила выступление в коньковой «разделке» на чемпионате России (2-е место).

«Я, если честно, сама до сих пор не могу в это поверить, что смогла так пробежать. Я пока сама не понимаю, что произошло.

Месяц назад в феврале мы здесь же бежали такую же дистанцию 10 км на молодежном первенстве, я тогда заняла первое место. Но сегодня не думала, что форма позволит так хорошо пробежать. Это пока главный результат в карьере? Ну да, конечно.

У меня сегодня была такая группа поддержки! Я из города Вологда, и сегодня, наверное, половина Вологды включила «Матч ТВ» и все за меня болели.

Рассчитывала на эту гонку и настраивалась на нее. На 30 км наш возраст не допускают еще, а на командные гонки у нас нет команды – я одна представляю свой регион», – сказала Пеклецова в эфире « ».