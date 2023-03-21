Екатерина Смирнова: «Когда увидела, что Непряева не стартует, подумала: сегодня точно надо за победой идти с первых метров дистанции»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Матч ТВ Екатерина Смирнова Лыжи

Екатерина Смирнова высказалась о победе в коньковой «разделке» на чемпионате России по лыжным гонкам. 

«Я очень рада, но немного недовольна концовкой, очень много там слила. Небольшая проблема с правой ногой, с надкостницей, она затекла и немного отключилась на последних метрах дистанции, не могла уже толкаться. Шла на морально-волевых, думала: не отдам уже сегодня победу.

Эта проблема у меня, я думаю, потому, что здесь очень много поворотов на круге и они такие все леденистые, нужно их прорабатывать ногами, где-то подплуживать, из-за этого затекает нога.

Когда увидела, что Непряева не стартует, то подумала: сегодня точно надо за победой идти с самых первых метров дистанции.

Еще у меня сегодня приехали родители – сутки сюда добирались. Думала, что обязана была сегодня победить ради мамы. Думаю, что она счастлива, что не зря приехала сюда», – сказала Смирнова в эфире «Матч ТВ». 

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2 комментария

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ivan 07
Молодчина Екатерина.
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закрыт по беспределу
Взяла быка за рога
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