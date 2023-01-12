«Устюгов и Большунов были бы реальными депутатами, которые отстаивали бы права». Вяльбе – на вопрос о лыжниках в политике
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Александр Большунов могли бы стать депутатами.
– В России есть проблема, куда податься спортсмену после завершения карьеры. Лыжники идут в тренеры в основном, наверное?
– Нет, сейчас с этим меньше проблем, чем в 90-е, когда все разваливалось и многие спортсмены, даже великие, ломались. Тогда вся страна была в непонимании, что дальше, что делать.
Из некоторых спортсменов бандиты появлялись. Сейчас такого нет. Не сказала бы, что только спортсмены. У нас и депутаты есть, и местные, и министры в регионах.
– А кто из нынешних лыжников сборной будет лучшим депутатом?
– Зависит от человека, но... сказать сложно, кто бы не смог. Потому что у нас все такие, за справедливость. Девочки разве что более легкомысленные.
А вообще, мне кажется, Серега Устюгов, Сашка Большунов были бы реальными депутатами, которые отстаивали бы права. Но в команде все ребята с обостренным чувством справедливости, – сказала Вяльбе.
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Кто из бывших спортсменов депутатов это делает на деле а не на словах?
Кто нибудь знает таких?
Да не получится одному двум людям что-то поменять, нужно систему менять, подход.
А так, ну придёт честный парень в депутаты, но через какое-то время его эта гнилая система всё равно нагнёт.
Но вряд ли бы опустились до Шипулина, тот уже спортсменом с перекрытием "гуляний" был и "на лыжах с губернатором".