«Устюгов и Большунов были бы реальными депутатами, которые отстаивали бы права». Вяльбе – на вопрос о лыжниках в политике

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Политика Александр Большунов Лыжи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Александр Большунов могли бы стать депутатами.

– В России есть проблема, куда податься спортсмену после завершения карьеры. Лыжники идут в тренеры в основном, наверное?

– Нет, сейчас с этим меньше проблем, чем в 90-е, когда все разваливалось и многие спортсмены, даже великие, ломались. Тогда вся страна была в непонимании, что дальше, что делать.

Из некоторых спортсменов бандиты появлялись. Сейчас такого нет. Не сказала бы, что только спортсмены. У нас и депутаты есть, и местные, и министры в регионах.

– А кто из нынешних лыжников сборной будет лучшим депутатом?

– Зависит от человека, но... сказать сложно, кто бы не смог. Потому что у нас все такие, за справедливость. Девочки разве что более легкомысленные.

А вообще, мне кажется, Серега Устюгов, Сашка Большунов были бы реальными депутатами, которые отстаивали бы права. Но в команде все ребята с обостренным чувством справедливости, – сказала Вяльбе.

Кто виноват в аварии Большунова и Устюгова? Мы побывали на гонке, которая закончилась кровью

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

В Госдуме все меньше спортсменов: Газзаев проиграл, Вяльбе отказалась от мандата – зато в деле Роднина и борец с двумя банами за допинг

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Velirpa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
толстуха что несёт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pankratoff
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вообще как я понимаю бывшие спортсмены ВГД должны в первую очередь продвигать культ спорта в стране, решать вопросы инфраструктуры, доступности спорта для детей.
Кто из бывших спортсменов депутатов это делает на деле а не на словах?
Кто нибудь знает таких?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Соболев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бабушка Вялбе: огония, безысходность, тупик и вот наконец депутаты!!))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Назовите хоть одного депутата у нас, который отстаивает чьи-то права?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
urloff
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И сколько бы они своего депутатского запала извели на толкотню между собой? 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kappa Pride
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ RealFlector
чьи права бы они отстаивали? вся дума сейчас это послушное стадо, принимающее законы, которые им спускают сверху.
Вяльбе такая же, ретранслятор людоедских идей
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Adil_K
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ RealFlector
чьи права бы они отстаивали? вся дума сейчас это послушное стадо, принимающее законы, которые им спускают сверху.
Право богатых быть богатыми и право всех остальных умереть за право первых. Это как минимум
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nojevilka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дада. Примерно так же как и Шипулин, Валуев, Карелин и прочие выходцы из спорта.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В ГД нет людей, которые отстивают права обычных граждан. И наивно предполагать, что Большунов и Устюгов что-то изменят, будут действовать по указке сверху, в этом и будет заключаться их деятельность.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Барсуков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А сейчас то есть понимание что делать дальше? Как смотреть в будущее с оптимизмом и надеждой, когда ты в любой момент можешь попасть под мобилизацию, где заставляют умирать за интересы вождя
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Раев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"А может быть и нет" - добавила Елена Валерьевна
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pankratoff
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вяльбе то ли наивная такая то ли прикидывается.
Да не получится одному двум людям что-то поменять, нужно систему менять, подход.
А так, ну придёт честный парень в депутаты, но через какое-то время его эта гнилая система всё равно нагнёт.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Никитин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
О боже.. уж без этих пустoголoвых обойдёмся
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Оба дико самовлюбленные. Свои "права" уж точно бы не забывали в депутатах.
Но вряд ли бы опустились до Шипулина, тот уже спортсменом с перекрытием "гуляний" был и "на лыжах с губернатором".
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RealFlector
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
чьи права бы они отстаивали? вся дума сейчас это послушное стадо, принимающее законы, которые им спускают сверху.
+37
0
+37
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий