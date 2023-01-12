«Устюгов и Большунов были бы реальными депутатами, которые отстаивали бы права». Вяльбе – на вопрос о лыжниках в политике

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Александр Большунов могли бы стать депутатами.

– В России есть проблема, куда податься спортсмену после завершения карьеры. Лыжники идут в тренеры в основном, наверное?

– Нет, сейчас с этим меньше проблем, чем в 90-е, когда все разваливалось и многие спортсмены, даже великие, ломались. Тогда вся страна была в непонимании, что дальше, что делать.

Из некоторых спортсменов бандиты появлялись. Сейчас такого нет. Не сказала бы, что только спортсмены. У нас и депутаты есть, и местные, и министры в регионах.

– А кто из нынешних лыжников сборной будет лучшим депутатом?

– Зависит от человека, но... сказать сложно, кто бы не смог. Потому что у нас все такие, за справедливость. Девочки разве что более легкомысленные.

А вообще, мне кажется, Серега Устюгов, Сашка Большунов были бы реальными депутатами, которые отстаивали бы права. Но в команде все ребята с обостренным чувством справедливости, – сказала Вяльбе.

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