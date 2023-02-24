Вяльбе о нейтральном статусе: «Если ехать на соревнования, то только со своим гимном и флагом. Напрогибались уже! Хватит!»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что российские спортсмены не должны выступать под нейтральным флагом в случае допуска к международным стартам.

«Мое глубокое убеждение в том, что если мы должны ехать на соревнования, то только со своим гимном и флагом. Представлять свою страну.

Никаких больше нейтральных статусов мы представлять не должны. Хватит. А они все время ищут для нас заковырки – где-то еще мы должны прогнуться перед ними. Напрогибались уже! Хватит!» – сказала Вяльбе.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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17 комментариев

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Илья Ганин
Понагибались пол жизни ради олимпиад, пора и дома посидеть, спортсмены любимые вы наши, - приводит слова Е.В. sports.ru
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Гамарджоба Генацвале
Правильно. Либо все без гимна и флага пусть выступают и никак себя с гос.символикой не ассоциируют.Как-будто от российского гимна и флага кому-то плохо станет на трибунах или у экранов ТВ.
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Sergei Diaconu
давно пора,хватит прогибаться,пора через суды их давить ,бить по деньгам,эти (господа ) понимают по хорошему ,когда теряют или недополучают БАБКИ!!!!
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Сергей Чекрыжов
Никто и не заметит, если твоих лыжников не будет на международных соревнованиях. Ты же их и даже в России никому не показываешь )))
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Fedos1992
Омерзительно
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Ruslan Isaev
Щас наслушаемся этих лозунгов и всё равно спортсмены поедут под нейтральным статусом)))
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Владимир Шешко
Елена Валерьевна, очень жаль. Прощай, кумир!
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Evgeniy Kropachev
а сама-то чего в 1992 году под нейтральным флагом поехала на олимпиаду?
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АРХАТ
Ну сиди дома, паровоз кататится дальше)
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veramarso
Просто Вяльбе знает, что сама она ещё много лет никуда не поедет...
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Gornostaev
В этом мире уже ничего не осталось нейтрального! Только с флагом и гимной, поддержим легенду!
Великая музыка и 🇷🇺 навсегда! Россия придает смысл этому миру!
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Igor Vladimirov
Ну сидите на печи. Мир отлично проживет без вас. Россия это 2% населения земли. Никто не заметит
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imaxim
В Альбервиле каталась под белым флагом, гимн был не то что Чайковский, а просто тупо Олимпийский, и ничего, выступала и не возмущалась
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Alestern
На каком основании нейтральный статус? Ну раньше якобы из за допинга (ладно, пусть...страна стерпела), а сейчас что? Если следовать олимпийской хартии, то МОК должен заявить следующее: либо все участники олимпиады выступают под нейтральными флагами, либо все участвуют со своей символикой… третьего не дано!!! и на этом точка! .. Иначе получается дискриминация по национальному признаку.
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Lanc
Можно еще выдвинуть требование, чтобы каждого нашего спортсмена долго уговаривали, а потом поцеловали в зад, а то не поедем.
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imaxim
Вот ты с флагом и езжай, а спортсменам дай соревноваться нормально, у них век короткий
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Alexander2022
Вяльбе откажется от заграничных командировок за госсчет?) Ну конечно)
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