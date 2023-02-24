Вяльбе о нейтральном статусе: «Если ехать на соревнования, то только со своим гимном и флагом. Напрогибались уже! Хватит!»
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что российские спортсмены не должны выступать под нейтральным флагом в случае допуска к международным стартам.
«Мое глубокое убеждение в том, что если мы должны ехать на соревнования, то только со своим гимном и флагом. Представлять свою страну.
Никаких больше нейтральных статусов мы представлять не должны. Хватит. А они все время ищут для нас заковырки – где-то еще мы должны прогнуться перед ними. Напрогибались уже! Хватит!» – сказала Вяльбе.
Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают
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