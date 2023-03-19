Егор Сорин: «Потенциал Устюгова и его реальные возможности я знаю очень хорошо. Он даже в нынешнем возрасте способен на большее»

Тренер Сергей Сорин высказался об уходе Сергея Устюгова из его группы.

— Понимаю, что вопрос уже затерт до дыр, но все-таки спрошу. Мне понятны мотивы Сергея Устюгова, который захотел тренироваться индивидуально. Точно так же я прекрасно понимаю, чем руководствовались вы, не став удерживать спортсмена в группе. Но хотя бы в малой степени этот уход стал щелчком по вашему тренерскому самолюбию?

— Было не то чтобы огорчительно, просто потенциал Сергея и его реальные возможности я знаю очень и очень хорошо. Они выше тех результатов, которые он показывает. Он реально даже в своем нынешнем возрасте — без трех недель в 31 год — способен на большее.

С другой стороны, я точно так же понимаю, насколько Устюгову было сложно загонять себя в рамки тех же тренировочных сборов. Так что шансов, что Сергей окажется способен работать в общей группе, изначально было немного.

— По крайней мере вы попытались.

— Да. И сейчас совершенно не переживаю за результат. В конце концов, Сергей не остался один. У него есть Маркус (Крамер), который пишет тренировочные планы, есть региональная команда, которая организовывает тренировочный и соревновательный быт ничуть не хуже, чем это делается в сборной команде, есть ответственность за собственный результат.

То, как он подготовился к «Чемпионским высотам», говорит о том, что он очень хорошо умеет справляться с поставленными задачами. Не скажу, что результат получился у Сергея выдающимся, но он был высоким.

Устюгов пробежал все шесть дисциплин и очень достойно выглядел на заключительной дистанции 50 км. Видно было, что настроен он серьезно. Равно как и на чемпионат России. Вы сами видели, что он сделал в спринте классикой в стартовый день и насколько был близок к золоту в скиатлоне, – сказал Сорин.