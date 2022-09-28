Сергей Устюгов: «Я получаю удовольствие от того, что делаю. Сейчас я сам себе хозяин, могу выходить на тренировки, когда захочу»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам высказался о переходе из группы на самостоятельную подготовку.

– Перед началом нашего разговора мимо на велосипеде проехал Егор Сорин, вы поздоровались. Как вы вообще сейчас общаетесь?

– Вот так и общаемся, на уровне «привет-пока». И все. Каждый остался при своем мнении. Мы изначально друг друга недопоняли.

– Наверное, ни одного большого спортсмена нет, у которого не было бы своих тараканов в голове.

– У меня в голове не тараканы, а тараканищи, ха-ха.

– Не жалеете, что так быстро ушли из группы Сорина?

– Ни капельки, ведь я получаю удовольствие от того, что делаю! Сейчас я в определенном смысле сам себе хозяин, могу выходить на тренировки тогда, когда захочу – хоть в 7.30, хоть в 10.00, хоть в 11.00. Меня это устраивает, мне не приходится ни под кого подстраиваться.

– Но вы по-прежнему на ставке в ЦСП как спортсмен сборной?

– Да, на ставке я остался, но сборы полностью оплачивает регион. Что касается экипировки, то летнюю ее часть я получил, как и все сборники. А зимнего у меня более чем достаточно, – сказал Устюгов.