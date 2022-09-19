Сорин об Устюгове: «Конфликта у нас не было. Напрягало его нахождение в команде со своим видением тренировочного процесса и роли тренера в его подготовке»

Тренер Егор Сорин рассказал о взаимоотношениях с лыжником , который ранее ушел из его группы.

– Когда вы говорили об уходе Устюгова, то речь шла о некоем напряжении между вами. Сейчас он тоже тренируется на «Жемчужине Сибири». Удалось ли пересечься и уладить разногласия?

– Конфликта у нас не было никакого абсолютно. Напрягало его нахождение в команде со своим видением тренировочного процесса и роли тренера в его подготовке. Меня это абсолютно не устраивало.

– То есть это были только рабочие разногласия, и сейчас руки жмете друг другу?

– Конечно, ха-ха. Его присутствие здесь меня никак не напрягает, а его, надеюсь, не напрягает мое. Каких-то вопросов друг к другу у нас не осталось. Вражды нет, – сказал Сорин.