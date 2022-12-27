Егор Сорин: «Большунов и Устюгов борются не столько с остальными соперниками, сколько друг с другом. Надо быть аккуратнее»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о столкновении и в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

«Кто прав, кто виноват, мне сказать сложно, потому что нужно в полной мере владеть правилами, но точно их неуступчивость друг к другу и сыграла злую шутку. До этого они также бодались в классическом спринте даже на первой части дистанции. В начале гонки, где столкновение стоит дорого, можно всегда уступить.

Видно, что парни борются не столько с остальными соперниками, сколько друг с другом. Надо быть аккуратнее, особенно на таких опасных красногорских спусках», – сказал Сорин.

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