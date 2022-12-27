Егор Сорин: «Большунов и Устюгов борются не столько с остальными соперниками, сколько друг с другом. Надо быть аккуратнее»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Егор Сорин Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о столкновении Сергея Устюгова и Александра Большунова в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

«Кто прав, кто виноват, мне сказать сложно, потому что нужно в полной мере владеть правилами, но точно их неуступчивость друг к другу и сыграла злую шутку. До этого они также бодались в классическом спринте даже на первой части дистанции. В начале гонки, где столкновение стоит дорого, можно всегда уступить.

Видно, что парни борются не столько с остальными соперниками, сколько друг с другом. Надо быть аккуратнее, особенно на таких опасных красногорских спусках», – сказал Сорин.

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4 комментария

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ASH11
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Если бы это было на международных стартах, то норвежцы ржали бы над нашей сборной и крутили пальцем у веска.
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закрыт по беспределу
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По сути так и есть
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Верю-не верю
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Зачем вообще тренеров спрашивать, когда и так понятно, что если виноват Большунов, будет обычный в таком случае политес. А три инцидента до этого, как под копирку, когда Большунов догонял Устюгова по параллельной лыжне и вставал перед ним наступая ему на лыжи и тот терял скорость, как бы не в счет? А всего лишь одна выписанная по этим эпизодам желтая карточка, тоже ни на что не намекают?
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Pankratoff
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Конечно нужно быть аккуратнее, сражайтесь но голову не теряйте.
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