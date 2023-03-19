Иван Якимушкин: «Последние два круга для меня были не тяжелыми. Немного давал себе отдохнуть в подъеме, подхватывался в спусковой части»

Лыжник Иван Якимушкин прокомментировал бронзу в скиатлоне на чемпионате России в Тюмени.

«Последние два круга для меня были не тяжелыми. Немного давал себе отдохнуть в подъеме, подхватывался в спусковой части. Оставалось дело за малым, финишный спуск. Коньковый круг действительно очень тяжелый. Гонка достаточно скоростная из-за трассы, непростая. Надо держать темп.

Чемпионат России – всегда значимое соревнование. Я живу в Тюмени, для меня очень важно видеть болельщиков, хорошо выступать в своем родном месте», – сказал Якимушкин.