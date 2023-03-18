Алексей Петухов: «Международные ограничения пройдут, Устюгов выступит на Олимпиаде и дай бог завоюет личную золотую медаль. Он на это способен»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Алексей Петухов Сергей Устюгов Лыжи

Алексей Петухов считает, что Сергей Устюгов способен завоевать личное олимпийское золото.

Сегодня Устюгов выиграл классический спринт на чемпионате России в Тюмени.

«Сережа сильный спортсмен, талантливый. Знаю, он сказал, что не чувствует желания бегать, так как не знает, что дальше будет. Здесь я пожелал бы ему крепкости характера и хорошей психологии. Чтобы он радовал нас такими результатами.

Он действительно очень талантливый. Он прочувствовал, что может выигрывать. И, мне кажется, немного лукавит.

Думаю, он еще побегает и побегает достойно. Международные ограничения пройдут, он выступит на Олимпиаде и дай бог завоюет свою личную золотую медаль. Он на это способен», – сказал чемпион мира в командном спринте.

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3 комментария

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Листок яблони
Ответ imaxim
Это было бы справедливо, но для этого нужно, чтобы Устюгов нашёл мотивацию. Когда он действительно хочет, то может он на дистанции практически все
Мотивация тут - стабильная большая зарплата и квартира. Как и для других людей, не спортсменов.
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Щеглот
Выигрывал бы год назад, кто не давал? Наоборот всячески помогали - выделили время, дали полную свободу действий. Ненаглядный Крамер рядом, опять же.

Ну он и наготовился.

Этот хлыщ к олимпиаде хуже подготовился, чем к Малиновке) При удаленном Крамере. Малиновка для него важнее Олимпиады значит? Или что? Или в Малиновке допинг-контроль мягше? Вернее его там вообще нет, из-за недостатка средств. Не зря Вьльбе причитала: только бы ноунейм какой на подиум не заехал. Это же скандал сразу будет! Надо будет разбираться, а у наш ни шиша нет.
+1
-2
-1
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imaxim
Это было бы справедливо, но для этого нужно, чтобы Устюгов нашёл мотивацию. Когда он действительно хочет, то может он на дистанции практически все
+4
0
+4
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