Алексей Петухов: «Международные ограничения пройдут, Устюгов выступит на Олимпиаде и дай бог завоюет личную золотую медаль. Он на это способен»
Алексей Петухов считает, что Сергей Устюгов способен завоевать личное олимпийское золото.
Сегодня Устюгов выиграл классический спринт на чемпионате России в Тюмени.
«Сережа сильный спортсмен, талантливый. Знаю, он сказал, что не чувствует желания бегать, так как не знает, что дальше будет. Здесь я пожелал бы ему крепкости характера и хорошей психологии. Чтобы он радовал нас такими результатами.
Он действительно очень талантливый. Он прочувствовал, что может выигрывать. И, мне кажется, немного лукавит.
Думаю, он еще побегает и побегает достойно. Международные ограничения пройдут, он выступит на Олимпиаде и дай бог завоюет свою личную золотую медаль. Он на это способен», – сказал чемпион мира в командном спринте.
Ну он и наготовился.
Этот хлыщ к олимпиаде хуже подготовился, чем к Малиновке) При удаленном Крамере. Малиновка для него важнее Олимпиады значит? Или что? Или в Малиновке допинг-контроль мягше? Вернее его там вообще нет, из-за недостатка средств. Не зря Вьльбе причитала: только бы ноунейм какой на подиум не заехал. Это же скандал сразу будет! Надо будет разбираться, а у наш ни шиша нет.