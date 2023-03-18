Алексей Петухов: «Международные ограничения пройдут, Устюгов выступит на Олимпиаде и дай бог завоюет личную золотую медаль. Он на это способен»

считает, что способен завоевать личное олимпийское золото.

Сегодня Устюгов выиграл классический спринт на чемпионате России в Тюмени.

«Сережа сильный спортсмен, талантливый. Знаю, он сказал, что не чувствует желания бегать, так как не знает, что дальше будет. Здесь я пожелал бы ему крепкости характера и хорошей психологии. Чтобы он радовал нас такими результатами.

Он действительно очень талантливый. Он прочувствовал, что может выигрывать. И, мне кажется, немного лукавит.

Думаю, он еще побегает и побегает достойно. Международные ограничения пройдут, он выступит на Олимпиаде и дай бог завоюет свою личную золотую медаль. Он на это способен», – сказал чемпион мира в командном спринте.