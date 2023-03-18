Тренер Устюгова: «На протяжении уже более 10 лет Сергей является сильнейшим спринтером в России, а то и в мире»

Тренер Сергея Устюгова назвал лыжника сильнейшим спринтером в России и в мире.

Сегодня Устюгов выиграл классический спринт на чемпионате России в Тюмени.

– Считаю, на протяжении уже более 10 лет Сергей является сильнейшим спринтером России, как минимум. А то и в мире. Поэтому ничего удивительного. Он готов, готовился к этому старту. Выступил сегодня хорошо.

– То есть, сегодня он доказал свой статус?

– Он просто один из лучших лыжников в России. Вот и все, – сказал .