Тренер Устюгова: «На протяжении уже более 10 лет Сергей является сильнейшим спринтером в России, а то и в мире»
Тренер Сергея Устюгова назвал лыжника сильнейшим спринтером в России и в мире.
Сегодня Устюгов выиграл классический спринт на чемпионате России в Тюмени.
– Считаю, на протяжении уже более 10 лет Сергей является сильнейшим спринтером России, как минимум. А то и в мире. Поэтому ничего удивительного. Он готов, готовился к этому старту. Выступил сегодня хорошо.
– То есть, сегодня он доказал свой статус?
– Он просто один из лучших лыжников в России. Вот и все, – сказал Иван Брагин.
Топ-3 в хорошей форме, но не более того (именно в спринте)
Эмоции, успех подопечного .. но немного перегнул палку