Тренер Устюгова: «На протяжении уже более 10 лет Сергей является сильнейшим спринтером в России, а то и в мире»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Устюгов Иван Брагин Лыжи

Тренер Сергея Устюгова назвал лыжника сильнейшим спринтером в России и в мире.

Сегодня Устюгов выиграл классический спринт на чемпионате России в Тюмени.

– Считаю, на протяжении уже более 10 лет Сергей является сильнейшим спринтером России, как минимум. А то и в мире. Поэтому ничего удивительного. Он готов, готовился к этому старту. Выступил сегодня хорошо.

– То есть, сегодня он доказал свой статус?

– Он просто один из лучших лыжников в России. Вот и все, – сказал Иван Брагин.

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15 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ ekaterina_)))
Я про классику, не про конек.
сегодня улетел от Терентьева на километр.
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imaxim
Ответ ekaterina_)))
Я про классику, не про конек.
По классике могу согласиться
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ekaterina_)))
Ответ imaxim
В коньке он сильнее Терентьева точно. В классике - да, на одном уровне примерно
Я про классику, не про конек.
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Ольга Иванова
Формально да, но на деле он свой статут так и не подтвердил!
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Bigus
В первоисточнике немного иначе.
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Щеглот
Вы физиономию этого Брагина видели? Погуглите ради интереса. По виду - патентованный мошейник.
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Глеб Вихрев
За 10 лет -у Устюгова всего то 5 побед в спринте на КМ -ври да не привирай
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Бдрондален
В галактике, чего уж мелочиться.
+2
-2
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imaxim
Ответ ekaterina_)))
В мире, конечно, нет…в России все ж на одном уровне с Терентьевым, думаю. Много зависит от трасс.
В коньке он сильнее Терентьева точно. В классике - да, на одном уровне примерно
+3
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+3
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imaxim
Ответ SkierNSK
Да. Уже начал отмечать, похоже.
Ага, ну и эмоции нахлынули. Ждали все же результата от Сергея
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SkierNSK
Ответ imaxim
Ну про мир он загнул конечно)) Топ-3 в хорошей форме, но не более того (именно в спринте)
Да. Уже начал отмечать, похоже.
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Сергей Рыжов
согласен)
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ekaterina_)))
В мире, конечно, нет…в России все ж на одном уровне с Терентьевым, думаю. Много зависит от трасс.
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imaxim
Ну про мир он загнул конечно))
Топ-3 в хорошей форме, но не более того (именно в спринте)
+8
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melmi
В мире конечно ты загнул ..
Эмоции, успех подопечного .. но немного перегнул палку
+2
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