Юрий Бородавко: «Решение об участии Большунова в отдельных гонках ЧР будет приниматься непосредственно перед турниром»

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Участие Большунова в чемпионате России по будет обсуждаться перед началом турнира.

Об этом сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко

«Все спортсмены здоровы и готовы к соревнованиям, кроме Большунова. Александр только сегодня приступил к тренировкам, первый раз вышел на занятия. У него была небольшая простуда.

Решение о его участии в отдельных гонках будет приниматься непосредственно перед турниром. Еще раз подчеркну: Большунов приедет в Тюмень 15-го числа, я приеду 16-го. И мы будем решать по его участию в отдельных гонках прямо перед соревнованиями.

Будем смотреть по самочувствию и состоянию», – сказал Бородавко.

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 17 по 26 марта.

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2 комментария

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imaxim
Бойся больных и беременных
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SkierNSK
Появляется интрига в дистанционных гонках
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