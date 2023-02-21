Бородавко о промо-ролике FIS: «Большунов и Непряева – признанные лидеры лыжного спорта. А политизированные люди – никто и звать их никак»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко о попадании Александра Большунова и Натальи Непряевой в ролик о чемпионате мира.
Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) опубликовала промо-ролик с участием россиян, а после извинилась за это.
«Абсолютно не волнует, что и как там говорят эти русофобы. Уже и не знают, к чему придраться. Больные люди.
Не думаю, что Большунову и Непряевой от этой ситуации может быть неприятно. Они признанные лидеры мирового лыжного спорта, их знают и уважают. Народная любовь никуда не денется, как и их статус великих спортсменов.
А эти политизированные люди – никто и звать их никак», – сказал Бородавко.
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