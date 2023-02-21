Бородавко о промо-ролике FIS: «Большунов и Непряева – признанные лидеры лыжного спорта. А политизированные люди – никто и звать их никак»

Тренер сборной России по лыжным гонкам о попадании и в ролик о чемпионате мира.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта ( ) опубликовала промо-ролик с участием россиян, а после извинилась за это.

«Абсолютно не волнует, что и как там говорят эти русофобы. Уже и не знают, к чему придраться. Больные люди.

Не думаю, что Большунову и Непряевой от этой ситуации может быть неприятно. Они признанные лидеры мирового лыжного спорта, их знают и уважают. Народная любовь никуда не денется, как и их статус великих спортсменов.

А эти политизированные люди – никто и звать их никак», – сказал Бородавко.