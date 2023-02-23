Елена Вяльбе: «Устюгов выступил замечательно. В тройке и у мужчин, и у женщин в финалах была очень достойная и интересная борьба»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Елена Вяльбе Сергей Устюгов Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Елена Вяльбе прокомментировала результат мужского классического спринта на соревнованиях «Чемпионские высоты».

Победу одержал Сергей Устюгов, Александр Большунов занял 3-е место.

– Сергей замечательно выступил! Он тоже готовился к этому старту, как и все остальные.

– Большунов проиграл Устюгову больше секунды. Как оцените результат Саши?

– Вы так говорите, будто он десять минут проиграл. В тройке и у мужчин, и у женщин в финалах очень достойная и интересная борьба была, все хорошо, – сказала Вяльбе. 

⚡️ Лыжи. «Чемпионские высоты». Устюгов победил в классическом спринте, Терентьев – 2-й, Большунов – 3-й

 

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1 комментарий

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hett
целую секунду🤦‍♂️
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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