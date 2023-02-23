Елена Вяльбе: «Устюгов выступил замечательно. В тройке и у мужчин, и у женщин в финалах была очень достойная и интересная борьба»

прокомментировала результат мужского классического спринта на соревнованиях «Чемпионские высоты».

Победу одержал , занял 3-е место.

– Сергей замечательно выступил! Он тоже готовился к этому старту, как и все остальные.

– Большунов проиграл Устюгову больше секунды. Как оцените результат Саши?

– Вы так говорите, будто он десять минут проиграл. В тройке и у мужчин, и у женщин в финалах очень достойная и интересная борьба была, все хорошо, – сказала Вяльбе.

⚡️ Лыжи. «Чемпионские высоты». Устюгов победил в классическом спринте, Терентьев – 2-й, Большунов – 3-й