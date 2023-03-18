Татьяна Сорина в июне второй раз станет мамой. После этого она планирует возобновить тренировки

рассказала, что летом второй раз станет мамой.

— По официальной версии вы пропустили весь послеолимпийский сезон из-за травмы и длительного восстановления. Почему так долго держали в секрете, что ждете ребенка?

— Не то, чтобы держала в секрете, просто не хотела излишнего ажиотажа, обсуждений вокруг своего состояния. Хотелось спокойствия, тишины, но поскольку я продолжаю тренироваться и появляться на стадионе, общаюсь там с другими спортсменами и тренерами, и понимаю, что моё положение уже не может оставаться незамеченным.

— Уже знаете пол ребенка?

— Да, это мальчик. Правда, пока мы с Егором (Сориным) не выбрали имя. Наши варианты не совпадают, скажем так.

Мы планировали второго ребенка и раньше. Оба хотели этого, просто не знали, в какой именно год это произойдет. А после Игр сама ситуация натолкнула нас на мысль: почему бы не сейчас? Послеолимпийский сезон к этому сильно располагал, поскольку восстановление после травмы плеча и связанной с этим операции пошло у меня не так быстро, как хотелось бы. Вот и решили соединить восстановительный период с декретным.

— Хирургическое вмешательство было обширным?

— Более обширным, чем при артроскопии. Мне сделали разрез, пересадили кусочек ткани, чтобы стабилизировать сустав, после чего проблема должна была полностью уйти. Сама операция была сделана очень хорошо, но были затронуты нервы, и это повлекло за собой ряд других сложностей. Оказалось не так просто восстанавливать работу мышц. Соответственно, потребовалось больше времени. Сейчас уже все позади, плечо вообще никак меня не беспокоит. Так что уже с июня смогу начать тренироваться в полном объеме.

— Сразу возникает вопрос: когда именно должен появиться на свет ребенок?

— Как раз в июне.

— Кто будет заниматься детьми, когда вы приступите к серьезным тренировкам?

— Дети будут с нами. Мы сейчас активно пытаемся найти няню, а желательно двух, чтобы нам с Егором было максимально комфортно работать. Соответственно уже планируем все свои перемещения. Остальное будет зависеть от того, как сложится сезон, – сказала Сорина.