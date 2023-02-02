Сорина о восстановлении после операции на плече: «Надеюсь, что к лету восстановлюсь полностью. В следующем сезоне точно буду соревноваться»

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Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Татьяна Сорина рассказала о восстановлении после операции на плече, которую перенесла после сезона-2021/22.

– Татьяна, любители лыжных гонок вас немного потеряли: заждались вашего возвращения к соревнованиям. Как вы себя чувствуете? Как проходит восстановление плеча?

– Чувствую себя хорошо. Восстановление проходит нормально, однако заняло больше времени, чем мы с Егором (Сориным) планировали. Да и были осложнения после операции.

– Вы уже начали работать на полную мощность? Участвовать в контрольных гонках?

– Пока в полном объеме я еще не работаю. Надеюсь, что к лету восстановлюсь полностью. Как только противопоказаний не будет, начну стартовать. В следующем сезоне уже точно буду соревноваться.

– Наверное уже так соскучились по гонкам, что во сне выходите на старт, когда проходят соревнования Кубка России?

– Да, побегать уже очень хочется! Но во сне гонки не бегаю. Жду, когда смогу участвовать в соревнованиях.

Конечно, хотелось бы бегать на международной арене. Конкуренцию там сейчас тяжело оценивать, когда сам не бегаешь... Но с нашим возвращением там точно будет интереснее! – сказала Сорина.

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