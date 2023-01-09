Сорин о победе Клэбо на «Тур де Ски»: «Отсутствие российских лыжников нисколько не принижает значимости достижения Йоханнеса»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о победе норвежца на многодневке «Тур де Ски».

«Отсутствие российских лыжников нисколько не принижает значимости достижения Йоханнеса Клэбо, который выиграл шесть подряд гонок на «Тур де Ски» и общий зачет. Это очень дорогого стоит, поэтому я не сомневаюсь, что он показал выдающийся результат.

На чемпионате мира другой формат гонок, поэтому ему будет сложнее повторить такой успех. Там появятся конкуренты на длинных дистанциях: в скиатлоне и марафоне. Там с Клэбо реально бороться, как и на коньковой «пятнашке» с раздельного старта.

Все будет зависеть от готовности конкурентов, среди которых я бы выделил других норвежцев и на классических дистанциях. Они могут навязать борьбу Клэбо и даже обыграть его», – сказал Сорин.

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