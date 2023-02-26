Вероника Степанова: «Мы с Сориным экспериментировали в подготовке, понимая, что не все эксперименты удачны. Этот сезон как раз подходит для познания себя»

Лыжница Вероника Степанова рассказала об экспериментах в подготовке к соревнованиям.

«Я не люблю рассказывать о своем здоровье и состоянии. Это личная, частная информация. Тем не менее: мы с Сориным экспериментировали в подготовке, понимая, что не все эксперименты удачны. В данном случае первые результаты не обрадовали.

Как говорил один ученый, «идет процесс познания, выводы будут сделаны». Этот сезон-22/23 как раз подходит для познания себя», – написала Степанова в телеграм-канале.

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