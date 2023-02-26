Вероника Степанова: «Мы с Сориным экспериментировали в подготовке, понимая, что не все эксперименты удачны. Этот сезон как раз подходит для познания себя»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Егор Сорин Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова рассказала об экспериментах в подготовке к соревнованиям.

«Я не люблю рассказывать о своем здоровье и состоянии. Это личная, частная информация. Тем не менее: мы с Сориным экспериментировали в подготовке, понимая, что не все эксперименты удачны. В данном случае первые результаты не обрадовали.

Как говорил один ученый, «идет процесс познания, выводы будут сделаны». Этот сезон-22/23 как раз подходит для познания себя», – написала Степанова в телеграм-канале.

«Плачь, Европа, и смотри, что ты потеряла». Степанова нашла себя на Кубке России: побеждает и подшучивает над норвежцами

2 комментария

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papadok
Чемпионские высоты еще не закончились, да и вообще, этот сезон не последний. Будем надеяться, что на ошибках научатся. Свой потенциал надо реализовать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rygeek
Надеюсь, выводы надлежащие.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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