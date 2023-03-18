Устюгов о возможном завершении карьеры: «Все решения буду принимать потом, посоветовавшись с семьей. Нигде таких денег, как в спорте, я не заработаю»

рассказал о планах на остаток сезона.

— Сезон собираешься закончить на Югорском марафоне?

— Есть настрой бежать в Мончегорске. Попробовать надо. Как говорит мой первый тренер: «Кто не бегал 70 км, тот не стал мужиком в лыжных гонках». Надо точку поставить, что сбегал 70 км, и потом можно спокойно думать, чем дальше заниматься.

— В смысле? Заканчиваешь карьеру?

— Если будет хорошая работа, то можно и подытожить все это. Поживем — увидим. Зима еще продолжается. Есть летний подготовительный период до следующей зимы. Ничего загадывать не буду.

— Хорошая работа — это что?

— Думаю, в системе спорта. Но тренерская работа — это надо много ездить. Все равно хотелось бы больше находиться с семьей.

— Это, скорее, работа в федерации?

— Я не знаю. Представьте, если мне что-нибудь предложат кроме тренерства, я, наверное, соглашусь.

— Директор банка?

— Какой директор банка? У меня образования нет. Не знаю. Консультантом тренера. Задавал вопрос руководству в прошлом году, что через год закончу.

— Руководству ФЛГР?

— Нет. Давайте закончим эту тему. Я не закончил. Зима продолжается. Все решения буду принимать потом, посоветовавшись с семьей, взвесив все за и против. Это немаловажно в финансовом плане. Нигде таких денег, как в спорте, я не заработаю. Сегодня 4 раза сбегал и заработал 150 тысяч рублей. Где еще так получится? – сказал Устюгов.