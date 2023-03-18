Устюгов о возможном завершении карьеры: «Все решения буду принимать потом, посоветовавшись с семьей. Нигде таких денег, как в спорте, я не заработаю»
Сергей Устюгов рассказал о планах на остаток сезона.
— Сезон собираешься закончить на Югорском марафоне?
— Есть настрой бежать в Мончегорске. Попробовать надо. Как говорит мой первый тренер: «Кто не бегал 70 км, тот не стал мужиком в лыжных гонках». Надо точку поставить, что сбегал 70 км, и потом можно спокойно думать, чем дальше заниматься.
— В смысле? Заканчиваешь карьеру?
— Если будет хорошая работа, то можно и подытожить все это. Поживем — увидим. Зима еще продолжается. Есть летний подготовительный период до следующей зимы. Ничего загадывать не буду.
— Хорошая работа — это что?
— Думаю, в системе спорта. Но тренерская работа — это надо много ездить. Все равно хотелось бы больше находиться с семьей.
— Это, скорее, работа в федерации?
— Я не знаю. Представьте, если мне что-нибудь предложат кроме тренерства, я, наверное, соглашусь.
— Директор банка?
— Какой директор банка? У меня образования нет. Не знаю. Консультантом тренера. Задавал вопрос руководству в прошлом году, что через год закончу.
— Руководству ФЛГР?
— Нет. Давайте закончим эту тему. Я не закончил. Зима продолжается. Все решения буду принимать потом, посоветовавшись с семьей, взвесив все за и против. Это немаловажно в финансовом плане. Нигде таких денег, как в спорте, я не заработаю. Сегодня 4 раза сбегал и заработал 150 тысяч рублей. Где еще так получится? – сказал Устюгов.
Я представляю как сейчас чешут репу Большунов и ко. Как они в полном недоумении, как это так может быть.
Проблема сереженьки, что когда ему фартит, его начинает нести и он болтает лишнего.
Ну вот когда он выиграл первый спринт на кубке мира, то на фоне эйфории, захлебываясь от восторга, рассказывал, что Крамер звонил и орал в трубку, что он, устюгов, - сумасшедший, без объемов такие результаты показывает!
Сережа-то рассчитывал сам себе комплимент сделать. Мол, вот, без объемов, а выигрываю! А сделал только хуже. Раньше мы не знали достоверно тренился он летом-осенью, не тренился. Мы предполагали, но не знали. Наверное не тренился, но может втихаря и тренился. И тут сережа сам развеял все сомнения: ни черта он не делал. Он пустой. И крамер прекрасно об этом осведомлен. И называет сережу сумасшедшим.
А теперь этот пустой Большунова выносит и всех остальных.
Как-то все тут ну очень странно.
1) летом не тренировался
2) крамер не при делах
3) карьеру заканчивает, можно рискнуть
4) денежки любит)
Откуда же такие результаты? Ну сам кое-как подготовился, согласен. Но чтобы Большунова обгонять?
А зачем тогда лыжники летом потеют? Делали бы как сереженька: летом жирок нагуливали, а зимой всех выносили. Дурачки они что ли?
Посмотрим еще на скиатлон. Если и в скиатлоне не скуксится, то это совсем уже палево.