Устюгов о возможном завершении карьеры: «Все решения буду принимать потом, посоветовавшись с семьей. Нигде таких денег, как в спорте, я не заработаю»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Спорт-Экспресс Лыжи

Сергей Устюгов рассказал о планах на остаток сезона. 

— Сезон собираешься закончить на Югорском марафоне?

— Есть настрой бежать в Мончегорске. Попробовать надо. Как говорит мой первый тренер: «Кто не бегал 70 км, тот не стал мужиком в лыжных гонках». Надо точку поставить, что сбегал 70 км, и потом можно спокойно думать, чем дальше заниматься.

— В смысле? Заканчиваешь карьеру?

— Если будет хорошая работа, то можно и подытожить все это. Поживем — увидим. Зима еще продолжается. Есть летний подготовительный период до следующей зимы. Ничего загадывать не буду.

— Хорошая работа — это что?

— Думаю, в системе спорта. Но тренерская работа — это надо много ездить. Все равно хотелось бы больше находиться с семьей.

— Это, скорее, работа в федерации?

— Я не знаю. Представьте, если мне что-нибудь предложат кроме тренерства, я, наверное, соглашусь.

— Директор банка?

— Какой директор банка? У меня образования нет. Не знаю. Консультантом тренера. Задавал вопрос руководству в прошлом году, что через год закончу.

— Руководству ФЛГР?

— Нет. Давайте закончим эту тему. Я не закончил. Зима продолжается. Все решения буду принимать потом, посоветовавшись с семьей, взвесив все за и против. Это немаловажно в финансовом плане. Нигде таких денег, как в спорте, я не заработаю. Сегодня 4 раза сбегал и заработал 150 тысяч рублей. Где еще так получится? – сказал Устюгов. 

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13 комментариев

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imaxim
Ответ Регион-36
Адекватно про финансы сколько зарабатывают спортсмены, а с учетом, что в на серьезных мировых соревнованиях нас видеть не хотят и чего там будет с призовыми, на будущие сезоны в Малиновке, решение понятно. Хотя именно за Устюгова - жаль. В лучшие времена не дали выступить в полную силу, а то глядишь и 3-ех кратным чемпионом ОИ стал бы, а там если не директор банка, то депутат, там отсутствие образования, точно не мешает.)
Да не пойдёт он депутатом. Характер не тот. Я думаю ему вообще надо всю жизнь вокруг ЛГ провести, знания передавать, вон сколько хотя бы сегодня в интервью рассказал по тактике спринта, я думаю тем же Коростелеву и Терентьеву полезно послушать и вообще молодым
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Регион-36
Адекватно про финансы сколько зарабатывают спортсмены, а с учетом, что в на серьезных мировых соревнованиях нас видеть не хотят и чего там будет с призовыми, на будущие сезоны в Малиновке, решение понятно. Хотя именно за Устюгова - жаль. В лучшие времена не дали выступить в полную силу, а то глядишь и 3-ех кратным чемпионом ОИ стал бы, а там если не директор банка, то депутат, там отсутствие образования, точно не мешает.)
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Щеглот
Ответ Александр Гороховик
Без тренировок ни одна таблетка не поможет.
Согласен. Но и обратное справедливо. Ладно бы он бегал ни шатко ни валко, вон как ступак. А он ведь феерит. В такую феерию на одних тренировках, с 5-го января, тоже не очень верится.

Я представляю как сейчас чешут репу Большунов и ко. Как они в полном недоумении, как это так может быть.

Проблема сереженьки, что когда ему фартит, его начинает нести и он болтает лишнего.

Ну вот когда он выиграл первый спринт на кубке мира, то на фоне эйфории, захлебываясь от восторга, рассказывал, что Крамер звонил и орал в трубку, что он, устюгов, - сумасшедший, без объемов такие результаты показывает!

Сережа-то рассчитывал сам себе комплимент сделать. Мол, вот, без объемов, а выигрываю! А сделал только хуже. Раньше мы не знали достоверно тренился он летом-осенью, не тренился. Мы предполагали, но не знали. Наверное не тренился, но может втихаря и тренился. И тут сережа сам развеял все сомнения: ни черта он не делал. Он пустой. И крамер прекрасно об этом осведомлен. И называет сережу сумасшедшим.

А теперь этот пустой Большунова выносит и всех остальных.

Как-то все тут ну очень странно.
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Александр Гороховик
Ответ Щеглот
Ну прямо все одно к одному: 1) летом не тренировался 2) крамер не при делах 3) карьеру заканчивает, можно рискнуть 4) денежки любит) Откуда же такие результаты? Ну сам кое-как подготовился, согласен. Но чтобы Большунова обгонять? А зачем тогда лыжники летом потеют? Делали бы как сереженька: летом жирок нагуливали, а зимой всех выносили. Дурачки они что ли? Посмотрим еще на скиатлон. Если и в скиатлоне не скуксится, то это совсем уже палево.
Без тренировок ни одна таблетка не поможет.
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Нелыжник я
Безграмотный, "маленько", куда ему?
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Щеглот
Ну прямо все одно к одному:
1) летом не тренировался
2) крамер не при делах
3) карьеру заканчивает, можно рискнуть
4) денежки любит)

Откуда же такие результаты? Ну сам кое-как подготовился, согласен. Но чтобы Большунова обгонять?

А зачем тогда лыжники летом потеют? Делали бы как сереженька: летом жирок нагуливали, а зимой всех выносили. Дурачки они что ли?

Посмотрим еще на скиатлон. Если и в скиатлоне не скуксится, то это совсем уже палево.
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Dym86
Ответ Wayne Gretzky 99
Директором пляжа тоже непыльная работенка. И без разъездов.
Директором пляжа это к Крюгеру
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Dym86
Опять в форме и мимо главного старта :(
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Wayne Gretzky 99
Директором пляжа тоже непыльная работенка. И без разъездов.
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imaxim
Ответ SkierNSK
Все дружно пишем Устюговой, чтобы уговорила его остаться как минимум до следующих ОИ!
Ага, она его выгнала на 50, можно и на следующий цикл выгнать))) блины пусть дети дома едят
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Александр Скворцов
Заработанные деньги ещё никому не помешали!
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SkierNSK
Все дружно пишем Устюговой, чтобы уговорила его остаться как минимум до следующих ОИ!
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imaxim
Ему ещё и варианты подбирают))) вредитель, а не корреспондент
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