Наталья Непряева о поддержке Терентьева: «Саша здорово помогает. Рядом с ним действительно все легче переносится»

рассказала о поддержке молодого человека во время соревнований.

Непряева встречается с . Сегодня она выиграла классический спринт на чемпионате России в Тюмени.

«Прекрасные чувства. Саша здорово помогает, поддерживает. Рядом с ним действительно все как-то легче переносится», – сказала Непряева в эфире « ».

«Если честно, я вообще не смотрел женские забеги, потому что шел дождь. Я так и подумал: Наташа 11 секунд выиграла в прологе, там можно даже не переживать, там все нормально будет, я в нее верю, все силы с ней», – добавил Терентьев.