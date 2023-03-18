Наталья Непряева о поддержке Терентьева: «Саша здорово помогает. Рядом с ним действительно все легче переносится»

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Наталья Непряева рассказала о поддержке молодого человека во время соревнований. 

Непряева встречается с Александром Терентьевым. Сегодня она выиграла классический спринт на чемпионате России в Тюмени. 

«Прекрасные чувства. Саша здорово помогает, поддерживает. Рядом с ним действительно все как-то легче переносится», – сказала Непряева в эфире «Матч ТВ». 

«Если честно, я вообще не смотрел женские забеги, потому что шел дождь. Я так и подумал: Наташа 11 секунд выиграла в прологе, там можно даже не переживать, там все нормально будет, я в нее верю, все силы с ней», – добавил Терентьев. 

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4 комментария

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Сергей Орлов
Терентьев же вроде с другой лыжницой встречался?
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Iuasamotu
Воркуют голубки
0
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Александр Скворцов
Женское счастье: был бы милый рядом! (С)
0
-2
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Gattuso87
Тема кто кого так и не раскрыта
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