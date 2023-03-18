Наталья Непряева о поддержке Терентьева: «Саша здорово помогает. Рядом с ним действительно все легче переносится»
Наталья Непряева рассказала о поддержке молодого человека во время соревнований.
Непряева встречается с Александром Терентьевым. Сегодня она выиграла классический спринт на чемпионате России в Тюмени.
«Прекрасные чувства. Саша здорово помогает, поддерживает. Рядом с ним действительно все как-то легче переносится», – сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
«Если честно, я вообще не смотрел женские забеги, потому что шел дождь. Я так и подумал: Наташа 11 секунд выиграла в прологе, там можно даже не переживать, там все нормально будет, я в нее верю, все силы с ней», – добавил Терентьев.
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