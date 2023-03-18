Наталья Непряева: «Сегодня было видно, что я стараюсь максимально сэкономиться. Очень тяжелый круг, не совсем спринтерский»

высказалась о победе в классическом спринте на лыжном чемпионате России.

«Я понимаю, что мне завтра стартовать скиатлон и сегодня было видно, что я стараюсь максимально сэкономиться. Очень тяжелый круг все-таки, не совсем спринтерский.

С Пекином-2022 вообще нельзя сравнивать состояние, потому что я в том году в Пекине и сегодня – два абсолютно разных человека. По уровню подготовки. Поэтому я ни в коем случае не оборачиваюсь назад, на прошлые года.

Отталкиваюсь от самочувствия, которое здесь и сейчас. Хотя на разминке и перед прологом я пессимистично себя настраивала. очень часто такое бывает, что тяжело чувствуешь себя на разминке, а потом наоборот – не ожидаешь от себя такого результата», – сказала Непряева в эфире « ».