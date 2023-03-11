Мальцев и Непряева победили на «Гонке Легкова», Тимашов и Кулешова – 2-е

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Артем Мальцев выиграл гонку на 30 км в рамках фестиваля «Уралхим Гонка Легкова». 

Антон Тимашов стал вторым, Сергей Волков – третьим. В топ-6 вошли также Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Александр Легков.

В женской гонке на 20 км победу одержала Наталья Непряева, второй стала Анастасия Кулешова, третьей – Дарья Непряева. 

В забеге на 10 км победил Александр Кулешов, второе место занял Михаил Девятьяров, третье – Алексей Чирков. 

По информации «Матч ТВ», призовой фонд гонки в подмосковном Пересвете составил 1,5 млн рублей. Мальцев и Непряева получат по 300 тысяч рублей. 

1 комментарий

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Илья Филиппов
Степашка не бежала чтоль?
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