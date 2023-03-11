Мальцев и Непряева победили на «Гонке Легкова», Тимашов и Кулешова – 2-е
Артем Мальцев выиграл гонку на 30 км в рамках фестиваля «Уралхим Гонка Легкова».
Антон Тимашов стал вторым, Сергей Волков – третьим. В топ-6 вошли также Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Александр Легков.
В женской гонке на 20 км победу одержала Наталья Непряева, второй стала Анастасия Кулешова, третьей – Дарья Непряева.
В забеге на 10 км победил Александр Кулешов, второе место занял Михаил Девятьяров, третье – Алексей Чирков.
По информации «Матч ТВ», призовой фонд гонки в подмосковном Пересвете составил 1,5 млн рублей. Мальцев и Непряева получат по 300 тысяч рублей.
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