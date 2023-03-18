Александр Терентьев: «Если у нас и дальше такие круги будут делать в России, то это просто убивает спринтеров»

назвал трассу чемпионата России по лыжным гонкам очень тяжелой.

Сегодня Терентьев стал вторым в классическом спринте на ЧР в Тюмени.

«Я немножко не восстановился, тут спринт все-таки очень долгий был. Не знаю, можно сделать отдельный такой спринт. Больше 4 минут бежать – это уже отдельная дисциплина.

Очень тяжелый круг. Три подъема, и они очень жесткие. Я не знаю, если у нас и дальше такие круги будут делать в России, то это просто убивает спринтеров.

сегодня был снова в хорошей форме. Он очень силен по сезону, показывает, что он сейчас сильнейший спринтер России. Мы будем равняться на него», – сказал Терентьев в эфире « ».