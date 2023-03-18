Александр Терентьев: «Если у нас и дальше такие круги будут делать в России, то это просто убивает спринтеров»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Матч ТВ Александр Терентьев Лыжи

Александр Терентьев назвал трассу чемпионата России по лыжным гонкам очень тяжелой. 

Сегодня Терентьев стал вторым в классическом спринте на ЧР в Тюмени. 

«Я немножко не восстановился, тут спринт все-таки очень долгий был. Не знаю, можно сделать отдельный такой спринт. Больше 4 минут бежать – это уже отдельная дисциплина.

Очень тяжелый круг. Три подъема, и они очень жесткие. Я не знаю, если у нас и дальше такие круги будут делать в России, то это просто убивает спринтеров.

Устюгов сегодня был снова в хорошей форме. Он очень силен по сезону, показывает, что он сейчас сильнейший спринтер России. Мы будем равняться на него», – сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ». 

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10 комментариев

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Александра Стенмарк
Очень рада за Устюгова. Фарт возвращает недодаденное.
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Leo Bonart
Ответ ekaterina_)))
Ну как бы так и есть. Ещё и из Терентия пытаются сделать дистанционщика зачем-то.
А я полагаю, что спринтерские трассы должны быть разные, включая те, что с серьезным рельефом. Клэбо спринт в гору на Ски Туре взять ничего не помешало
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ASH11
Ответ ekaterina_)))
Ну как бы так и есть. Ещё и из Терентия пытаются сделать дистанционщика зачем-то.
В спринте конкуренция очень высокая. Кто помоложе и порежще, тот имеет преимущество. Тут пик - максимум один олимпийский цикл, потом неизбежный спад. Клэбо - это уникум, но даже он бегает уже никак 5-6 лет назад. Поэтому, если желаешь подольше оставаться на плаву в лыжных гонках, есть резон научиться бегать все, что больше 10 км.
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Leo Bonart
Ответ imaxim
Здесь соглашусь. Спринтерских трасс, близких к КМ в России нет. Закономерно, что и нет нормальных спринтеров
Учитывая, что большинство спринтерских трасс на КМ - унылое оно...
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Guillermo
Напоминает Глеба Ретивых. Тому тоже всё время чего-то не хватало.
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Ярик01
А они нужны? Это же типа не мужская дисциплина , недостойная
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ekaterina_)))
Ну как бы так и есть. Ещё и из Терентия пытаются сделать дистанционщика зачем-то.
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SkierNSK
Это просто Вяльбе готовила подарок Клэбо на финал КМ в прошлом сезоне🤣 но его отменили и страдать теперь другим.
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Genry
Под Росгвардейца подстраиваются, пора уже давно понять
+7
-8
-1
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imaxim
Здесь соглашусь. Спринтерских трасс, близких к КМ в России нет. Закономерно, что и нет нормальных спринтеров
+8
-3
+5
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