Наталья Непряева: «Менять лыжи сегодня было фатальной ошибкой. Я была уверена, что ни в коем случае не буду заезжать в боксы»

высказалась о победе в масс-старте на «Чемпионских высотах».

«У меня только позитивные эмоции, очень классная гонка, классная погода. Наверное, я могу сказать, что мы сегодня прогулялись – особенно первые 15 км. Я получила огромное удовольствие. Самочувствие рабочее, дышится легко, все хорошо.

Я изначально не планировала менять лыжи, потому что погода хорошая. Менять лыжи сегодня было фатальной ошибкой, наверное. Это сразу огромный проигрыш и выбывание из группы лидеров. Я была уверена, что даже если будет немножко не держать, то ни в коем случае не буду заезжать в боксы. Но лыжи на всякий случай готовы были.

Я видела, что (Степанова) поехала менять лыжи. Но, на мой взгляд, это было просто ошибкой, которая и сделала всю гонку.

Я и планировала начать работать со второй части – после третьего круга. Все так и сложилось, что некоторые девочки уехали менять лыжи, а я пошла своим темпом, ни на кого не обращая внимания», – сказала Непряева в эфире « ».