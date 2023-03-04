Наталья Непряева: «Менять лыжи сегодня было фатальной ошибкой. Я была уверена, что ни в коем случае не буду заезжать в боксы»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Наталья Непряева Матч ТВ Чемпионские высоты Лыжи

Наталья Непряева высказалась о победе в масс-старте на «Чемпионских высотах».

«У меня только позитивные эмоции, очень классная гонка, классная погода. Наверное, я могу сказать, что мы сегодня прогулялись – особенно первые 15 км. Я получила огромное удовольствие. Самочувствие рабочее, дышится легко, все хорошо.

Я изначально не планировала менять лыжи, потому что погода хорошая. Менять лыжи сегодня было фатальной ошибкой, наверное. Это сразу огромный проигрыш и выбывание из группы лидеров. Я была уверена, что даже если будет немножко не держать, то ни в коем случае не буду заезжать в боксы. Но лыжи на всякий случай готовы были.

Я видела, что Вероника (Степанова) поехала менять лыжи. Но, на мой взгляд, это было просто ошибкой, которая и сделала всю гонку.

Я и планировала начать работать со второй части – после третьего круга. Все так и сложилось, что некоторые девочки уехали менять лыжи, а я пошла своим темпом, ни на кого не обращая внимания», – сказала Непряева в эфире «Матч ТВ». 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lenhen
что называется "на классе", умница Натали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Гроссмейстерски разобралась
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макар Телятгонялов
От старта и до финиша на одном дыхании.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нелыжник я
Королевишна, без соперников
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
heivani
Поменяла бы,ничего не изменилось.Как шла сегодня своим ходом,визуально даже не напрягаясь,так и шла .В отличии от тех,титанических усилий,прилагавших на последних км.дистанции,преследователей; Седовой,Рыгалиной,Дуркиной.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий