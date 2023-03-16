Прыжки с трамплина. Кубок мира. Кубацки победил на этапе Raw Air, Ланишек – 2-й, Чофениг – 3-й
Польский прыгун с трамплина Давид Кубацки победил на этапе многодневки Raw Air.
Соревнования проходят в рамках Кубка мира.
Прыжки с трамплина
Кубок мира (Raw Air)
2-й этап
Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины
HS140
1. Давид Кубацки (Польша) – 283,1 балла (137,5 м + 138,5 м)
2. Анже Ланишек (Словения) – 275,7 (139,0 + 136,0)
3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 273,9 (136,5 + 134,0)
4. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 272,7 (136,0 + 146,0)
5. Рею Кобаяси (Япония) – 263,5 (132,5 + 136,5)
6. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 258,7 (133,0 + 131,5)
7. Камиль Стох (Польша) – 256,3 (130,0 + 134,0)
8. Штефан Крафт (Австрия) – 243,0 (136,0 + 113,0)
Общий зачет Raw Air (после 8 соревнований из 12)
1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 1569,9 балла
2. Анже Ланишек (Словения) – 1534,4
3. Штефан Крафт (Австрия) – 1531,9
4. Давид Кубацки (Польша) – 1512,2
5. Даниэль Чофениг (Австрия) – 1496,5
6. Рею Кобаяси (Япония) – 1486,7
7. Тими Зайц (Словения) – 1475,8
8. Камиль Стох (Польша) – 1473,9
И Айзи вспомнил, как он умеет прыгать.