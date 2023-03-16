Прыжки с трамплина. Кубок мира. Кубацки победил на этапе Raw Air, Ланишек – 2-й, Чофениг – 3-й

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Польский прыгун с трамплина Давид Кубацки победил на этапе многодневки Raw Air.

Соревнования проходят в рамках Кубка мира.

Прыжки с трамплина

Кубок мира (Raw Air)

2-й этап

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

HS140

1. Давид Кубацки (Польша) – 283,1 балла (137,5 м + 138,5 м)

2. Анже Ланишек (Словения) – 275,7 (139,0 + 136,0)

3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 273,9 (136,5 + 134,0)

4. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 272,7 (136,0 + 146,0)

5. Рею Кобаяси (Япония) – 263,5 (132,5 + 136,5)

6. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 258,7 (133,0 + 131,5)

7. Камиль Стох (Польша) – 256,3 (130,0 + 134,0)

8. Штефан Крафт (Австрия) – 243,0 (136,0 + 113,0)

Общий зачет Raw Air (после 8 соревнований из 12)

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 1569,9 балла

2. Анже Ланишек (Словения) – 1534,4

3. Штефан Крафт (Австрия) – 1531,9

4. Давид Кубацки (Польша) – 1512,2

5. Даниэль Чофениг (Австрия) – 1496,5

6. Рею Кобаяси (Япония) – 1486,7

7. Тими Зайц (Словения) – 1475,8

8. Камиль Стох (Польша) – 1473,9

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2 комментария

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Iuasamotu
Маркус Айзенбихлер порадовал сверхдальним полётом, аж на корточки присел, из-за чего строгие судьи снизили оценки
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-1
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Йенс Мустерманн
Пан Кубацки наконец-то вернулся на первое место.
И Айзи вспомнил, как он умеет прыгать.
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