Прыжки с трамплина. Кубок мира. Гранеруд победил, Ланишек – 2-й, Кубацки – 3-й

Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Польши (прыжки с трамплина) сборная Японии (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) сборная Германии (прыжки с трамплина) Петр Жила Штефан Крафт Йоханн Андре Форфанг Давид Кубацки Анже Ланишек Халвор Эгнер Гранеруд Карл Гайгер Рею Кобаяси Лыжи

Норвежский прыгун на лыжах с трамплина Халвор Эгнер Гранеруд одержал победу на этапе Кубка мира в Виллингене.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Виллинген, Германия

Мужчины

HS147

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 296,6 балла (149,5 м + 148,0 м)

2. Анже Ланишек (Словения) – 293,9 (150,0 + 138,0)

3. Давид Кубацки (Польша) – 281,3 (147,0 + 137,0)

4. Петр Жила (Польша) – 265,1 (137,0 + 138,0)

5. Карл Гайгер (Германия) – 264,3 (137,0 + 135,5)

6. Рею Кобаяси (Япония) – 263,5 (137,0 + 135,0)

7. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 261,2 (134,0 + 135,0)

8. Штефан Крафт (Австрия) – 257,4 (138,0 + 131,5)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий