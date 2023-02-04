Прыжки с трамплина. Кубок мира. Гранеруд победил, Ланишек – 2-й, Кубацки – 3-й

Норвежский прыгун на лыжах с трамплина одержал победу на этапе Кубка мира в Виллингене.

Прыжки с трамплина

мира

Виллинген, Германия

Мужчины

HS147

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 296,6 балла (149,5 м + 148,0 м)

2. (Словения) – 293,9 (150,0 + 138,0)

3. (Польша) – 281,3 (147,0 + 137,0)

4. Петр Жила (Польша) – 265,1 (137,0 + 138,0)

5. Карл Гайгер (Германия) – 264,3 (137,0 + 135,5)

6. (Япония) – 263,5 (137,0 + 135,0)

7. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 261,2 (134,0 + 135,0)

8. Штефан Крафт (Австрия) – 257,4 (138,0 + 131,5)