Прыжки с трамплина. Кубок мира. Гранеруд победил, Ланишек – 2-й, Кубацки – 3-й
Норвежский прыгун на лыжах с трамплина Халвор Эгнер Гранеруд одержал победу на этапе Кубка мира в Виллингене.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Виллинген, Германия
Мужчины
HS147
1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 296,6 балла (149,5 м + 148,0 м)
2. Анже Ланишек (Словения) – 293,9 (150,0 + 138,0)
3. Давид Кубацки (Польша) – 281,3 (147,0 + 137,0)
4. Петр Жила (Польша) – 265,1 (137,0 + 138,0)
5. Карл Гайгер (Германия) – 264,3 (137,0 + 135,5)
6. Рею Кобаяси (Япония) – 263,5 (137,0 + 135,0)
7. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 261,2 (134,0 + 135,0)
8. Штефан Крафт (Австрия) – 257,4 (138,0 + 131,5)
Комментарии