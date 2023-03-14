Прыжки с трамплина. Кубок мира. Гранеруд победил на этапе Raw Air, Крафт – 2-й, Феттнер – 3-й
Норвежский прыгун с трамплина Халвор Эгнер Гранеруд победил на этапе многодневки Raw Air.
Соревнования проходят в рамках Кубка мира.
Прыжки с трамплина
Кубок мира (Raw Air)
2-й этап
Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины
HS140
1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 257,7 балла (135,0 м + 139,5 м)
2. Штефан Крафт (Австрия) – 255,4 (138,5 м + 132,0 м)
3. Мануэль Феттнер (Австрия) – 235,9 (125,5 м + 138,0 м)
4. Даниэль Чофениг (Австрия) – 235,8 (128,5 м + 132,0 м)
5. Карл Гайгер (Германия) – 234,0 (130,0 м + 133,5 м)
6. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 232,9 (131,5 м + 132,0 м)
7. Зига Желар (Словения) – 232,1 (132,5 м + 127,5 м)
8. Рею Кобаяси (Япония) – 229,6 (128,0 м + 131,5 м)
Полные результаты – здесь.
Общий зачет Raw Air (после 6 соревнований из 12)
1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 1162,2 балла
2. Штефан Крафт (Австрия) – 1157,2
3. Анже Ланишек (Словения) – 1103,1
4. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 1102,6
5. Карл Гайгер (Германия) – 1091,6
6. Рею Кобаяси (Япония) – 1090,7
7. Тими Зайц (Словения) – 1090,4
8. Давид Кубацки (Польша) – 1087,9
Легендарный Крафт уже был готов принимать поздравления, но монструозная вторая попытка Гранеруда охладила его пыл.