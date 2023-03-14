Прыжки с трамплина. Кубок мира. Гранеруд победил на этапе Raw Air, Крафт – 2-й, Феттнер – 3-й

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Норвежский прыгун с трамплина Халвор Эгнер Гранеруд победил на этапе многодневки Raw Air.

Соревнования проходят в рамках Кубка мира.

Прыжки с трамплина

Кубок мира (Raw Air)

2-й этап

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

HS140

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 257,7 балла (135,0 м + 139,5 м)

2. Штефан Крафт (Австрия) – 255,4 (138,5 м + 132,0 м)

3. Мануэль Феттнер (Австрия) – 235,9 (125,5 м + 138,0 м)

4. Даниэль Чофениг (Австрия) – 235,8 (128,5 м + 132,0 м)

5. Карл Гайгер (Германия) – 234,0 (130,0 м + 133,5 м)

6. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 232,9 (131,5 м + 132,0 м)

7. Зига Желар (Словения) – 232,1 (132,5 м + 127,5 м)

8. Рею Кобаяси (Япония) – 229,6 (128,0 м + 131,5 м)

Полные результаты – здесь.

Общий зачет Raw Air (после 6 соревнований из 12)

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 1162,2 балла

2. Штефан Крафт (Австрия) – 1157,2

3. Анже Ланишек (Словения) – 1103,1

4. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 1102,6

5. Карл Гайгер (Германия) – 1091,6

6. Рею Кобаяси (Япония) – 1090,7

7. Тими Зайц (Словения) – 1090,4

8. Давид Кубацки (Польша) – 1087,9

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2 комментария

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Iuasamotu
Австрия развальсировалась под конец сезона. А Гранеруд пристыдил соотечественников, которые почему-то стали игнорировать прыжки с трамплина.
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Йенс Мустерманн
Летучий викинг возвращается на верхнюю ступень пьедестала после неудачного ЧМ и нескольких безмедальных этапов.
Легендарный Крафт уже был готов принимать поздравления, но монструозная вторая попытка Гранеруда охладила его пыл.
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