Александр Большунов: «Клэбо будет еще бегать и бегать, и я пока не собираюсь завершать карьеру. Так что мы еще встретимся»
Александр Большунов прокомментировал результаты Йоханнеса Клэбо на чемпионате мира.
– Вы прогнозировали, что Клэбо в этом сезоне выиграет всё золото чемпионата мира, а он вчера даже в медали в разделке не попал.
– Второй раз проиграл, да.
– А вы считаете?
– Когда он не выигрывает, это в глаза бросается.
– Вас это как-то заводит? Может, наоборот, жалко, что он не выиграет все?
– А почему должно быть жалко?
– Пусть Клэбо выиграет все, пока нас нет, и уйдет отдыхать.
– Нет, это так не работает. Аппетит приходит во время еды. Если ты выигрываешь, то хочешь продолжать делать это и дальше.
– В целом вы за него рады?
– Рад, конечно. Это сильнейший спортсмен, который показывает результат. Да, у него сейчас три медали в четырех гонках. Да, в дистанционных гонках у него не очень получается, но это значит, что его соотечественники готовы лучше него. Я рад, что ребята прибавили и составляют конкуренцию Йоханнесу.
– Вы так уважительно говорите о Йоханнесе, а он поиронизировал над вашими словами о том, что в Малиновке вы титул чемпиона мира защитили.
– Я понимаю и адекватно оцениваю ситуацию. Можно заметить, что скиатлон, который проходил здесь, у нас, был в точности повторен на чемпионате мира в Планице. Также и гонка на 15 км была повторена в Планице, хоть они и бежали после нас. Отставание от второго места – пять и шесть секунд. Третье и четвертое места разделили доли секунды. Картинка как будто скопирована.
– Для вас принципиально важно по возвращении на мировую арену соперничать с Клэбо? Хочется именно его еще обыгрывать?
– Клэбо пока не собирается заканчивать, он еще будет бегать и бегать. И я пока не собираюсь завершать карьеру. Так что где-то мы еще встретимся.
– На чемпионате мира в Тронхейме?
– Конечно, – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.
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