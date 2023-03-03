Александр Большунов: «Клэбо будет еще бегать и бегать, и я пока не собираюсь завершать карьеру. Так что мы еще встретимся»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов прокомментировал результаты Йоханнеса Клэбо на чемпионате мира.

– Вы прогнозировали, что Клэбо в этом сезоне выиграет всё золото чемпионата мира, а он вчера даже в медали в разделке не попал.

– Второй раз проиграл, да.

– А вы считаете?

– Когда он не выигрывает, это в глаза бросается.

– Вас это как-то заводит? Может, наоборот, жалко, что он не выиграет все?

– А почему должно быть жалко?

– Пусть Клэбо выиграет все, пока нас нет, и уйдет отдыхать.

– Нет, это так не работает. Аппетит приходит во время еды. Если ты выигрываешь, то хочешь продолжать делать это и дальше.

– В целом вы за него рады?

– Рад, конечно. Это сильнейший спортсмен, который показывает результат. Да, у него сейчас три медали в четырех гонках. Да, в дистанционных гонках у него не очень получается, но это значит, что его соотечественники готовы лучше него. Я рад, что ребята прибавили и составляют конкуренцию Йоханнесу.

– Вы так уважительно говорите о Йоханнесе, а он поиронизировал над вашими словами о том, что в Малиновке вы титул чемпиона мира защитили.

– Я понимаю и адекватно оцениваю ситуацию. Можно заметить, что скиатлон, который проходил здесь, у нас, был в точности повторен на чемпионате мира в Планице. Также и гонка на 15 км была повторена в Планице, хоть они и бежали после нас. Отставание от второго места – пять и шесть секунд. Третье и четвертое места разделили доли секунды. Картинка как будто скопирована.

– Для вас принципиально важно по возвращении на мировую арену соперничать с Клэбо? Хочется именно его еще обыгрывать?

– Клэбо пока не собирается заканчивать, он еще будет бегать и бегать. И я пока не собираюсь завершать карьеру. Так что где-то мы еще встретимся.

– На чемпионате мира в Тронхейме?

– Конечно, – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

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