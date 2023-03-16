Карлссон, Андерссон и Поромаа не выступят на этапе Кубка мира в Фалуне, Далквист пропустит гонку с раздельным стартом

Лыжницы Фрида Карлссон и пропустят этап Кубка мира в Фалуне.

Об этом сообщила шведская федерация. Из-за симптомов простуды Карлсон и Андерссон ранее пропустили спринт в Драммене.

Вильям Поромаа также не примет участия в гонках из-за простуды. не выступит из-за болей в спине.

пропустит гонку с раздельным стартом на 10 км, но выступит в спринте.

«Конечно, очень печально, что так много сильных спортсменов вынуждены пропустить захватывающие гонки Кубка мира при домашней публике.

Это трудные решения, и многие до последнего надеялись, что получится выступить. Но теперь мы можем дать шанс большему количеству лыжников», – заявил тренер шведской сборной Андерс Бистрем.

Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Фалуне