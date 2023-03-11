Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Крафт – 2-й, Гайгер – 3-й
Анже Ланишек победил в прыжках с трамплина на этапе Кубка мира в Осло.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Ослов, Норвегия
Мужчины
HS134
1. Анже Ланишек (Словения) – 260,2 балла (133,0 м + 139,5 м)
2. Штефан Крафт (Австрия) – 254,4 (129,5 м + 128,5 м)
3. Карл Гайгер (Германия) – 253,5 (119,0 м + 137,5 м)
4. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 248,0 (128,5 м + 128,5 м)
5. Андреас Веллингер (Германия) – 247,1 (127,0 м + 127,0 м)
6. Рею Кобаяси (Япония) – 244,4 (127,5 м + 124,0 м)
7. Кристофер Ериксон Сундал (Норвегия) – 243,7 (127,5 м + 126,5 м)
8. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 241,9 (126,5 м + 126,5 м)
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