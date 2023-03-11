Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Крафт – 2-й, Гайгер – 3-й

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Анже Ланишек победил в прыжках с трамплина на этапе Кубка мира в Осло. 

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Ослов, Норвегия

Мужчины

HS134

1. Анже Ланишек (Словения) – 260,2 балла (133,0 м + 139,5 м)

2. Штефан Крафт (Австрия) – 254,4 (129,5 м + 128,5 м)

3. Карл Гайгер (Германия) – 253,5 (119,0 м + 137,5 м)

4. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 248,0 (128,5 м + 128,5 м)

5. Андреас Веллингер (Германия) – 247,1 (127,0 м + 127,0 м)

6. Рею Кобаяси (Япония) – 244,4 (127,5 м + 124,0 м)

7. Кристофер Ериксон Сундал (Норвегия) – 243,7 (127,5 м + 126,5 м)

8. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 241,9 (126,5 м + 126,5 м)

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2 комментария

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Йенс Мустерманн
Триумфатор домашнего ЧМ, Тими Зайц, решил почивать на лаврах до домашних этапов в Планице на полётных трамплинах?
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Iuasamotu
Гайгер мощно прыгнул со второго десятка сразу на пьедестал. Но словенский лягушонок вообше покорил своим полётом в космос и заслуженно победил
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